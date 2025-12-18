IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Земетресение с магнитуд 4 в морето край Дубровник

Трусът е станал недалеч от остров Млет на дълбочина 10 км

18.12.2025 | 09:45 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Тази нощ е регистрирано земетресение с магнитуд 4 по Рихтер с епицентър в Адриатическо море, близо до остров Млет край Дубровник, съобщава Хърватската сеизмологична служба, цитирана от националната телевизия ХРТ.

Силата в епицентъра е оценена на пета степен по Европейската макросеизмична скала (EMS). Земетресението беше усетено по Дубровнишкото крайбрежие.

Много международни служби съобщиха, че епицентърът на земетресението е бил в Адриатическо море, недалеч от Млет, на дълбочина от 10 километра, а първите оценки бяха за сила от 4,4 по Рихтер, отбелязва ХРТ.

Засега няма информация за щети.
земетресение Дубровник Хърватия
