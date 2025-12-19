Норвежката престолонаследничка се нуждае от трансплантация на бял дроб

Норвежката престолонаследничка принцеса Мете-Марит се очаква да се подложи на операция за трансплантация на белите дробове, след като през последните месеци здравето ѝ се влоши, съобщи днес кралското семейство, цитирано от Ройтерс.

През 2018 г. на 52-годишната съпруга на норвежкия престолонаследник принц Хокон бе поставена диагнозата белодробна фиброза – хронично заболяване, което причинява белези и увреждане на белодробната тъкан и води до намалено количество приет кислород.

"Тази есен направихме изследвания, които показваха, че здравето на принцесата се влошава", каза дворецът в изявление. Все още не е ясно кога Мете-Марит ще бъде включена в списъка с чакащи за трансплантация, добави той.

"В момента преценяваме кога трябва да бъде извършена трансплантацията и взимаме необходимите мерки, за да може да сме готови, когато дойде моментът", каза професор Аре Мартин Холм от отделението по пулмология в Университетската болница в Осло. (БТА)