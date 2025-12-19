Почистиха над 50 тона отпадъци след фермерския протест в Брюксел

Над 50 тона отпадъци са почистени след вчерашния протест на фермери в Брюксел, при който стотици трактори блокираха улици в белгийската столица, съобщи агенция Белга.

Екипи на регионалната агенция за почистване работиха до 23:00 часа снощи, за да разчистят боклука. Заради мащаба на замърсяването агенцията въведе специални мерки и следеше ситуацията от регионалния кризисен център. Екипите почистваха изгорели контейнери и гуми, както и големи количества картофи, цвекло и мокра слама.

По време на протестите полицията извърши общо 13 ареста - шест за административни нарушения и седем за криминални. Четирима служители на реда бяха ранени. "Материалните щети са значителни“, заяви говорител на полицията в Брюксел, като уточни, че са унищожени противогази и защитна екипировка, а служебен автомобил е бил повреден след удар от трактор. Оценката на щетите по инфраструктурата продължава.

Протестът съвпадна с първия ден от двудневната среща на върха на Европейски съюз в Брюксел. Фермерите излязоха на демонстрация срещу селскостопанската политика на ЕС и по-специално срещу предложеното споразумение за свободна търговия с южноамериканския блок Меркосур, включващ Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Европейските фермери се опасяват от нелоялна конкуренция при евентуалното му подписване.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен трябваше да пътува до Бразилия през уикенда за подписване на споразумението, по което се работи от около 25 години. Лидерите на ЕС обаче се договориха вчера да отложат подписването до януари.

Франция и Италия поискаха отлагане, а френският президент Еманюел Макрон заяви след срещата на върха, че е твърде рано да се каже дали Париж ще може да одобри споразумението през януари. (БТА)