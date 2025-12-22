Как британски магьосник е надхитрил нацистите през Втората световна война?

Справедливо е да се каже, че „магията“, в една или друга форма, е изиграла не малка роля в победата на съюзниците по време на Втората световна война.

Известна е „Магията“ – програмата за криптоанализ на съюзниците, проведена от Службата за разузнаване на сигнали (SIS) на армията на САЩ и Специалната единица за комуникации на Военноморските сили на САЩ, която декодира повече от 4000 дипломатически съобщения между японското правителство и неговите посолства и консулства по целия свят. Усилията за разшифроване започнаха почти две десетилетия по-рано, преди войната, когато Военноморските сили на САЩ незаконно се сдобиха с кодова книга от Имперските военноморски сили на Япония, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Магията може би е подействала в полза на съюзниците и по други начини. Нацисткият режим се отличава с увлечението си по окултизма. Много видни членове на Третия райх са се консултирали с астролози или други спиритуалисти и е вероятно някои решения на бойното поле да са били взети на съмнителната основа на тези предсказания – вероятно в полза на съюзниците.

Британците като цяло не са разчитали на окултисти по време на войната. Те обаче са използвали далеч по-практичните услуги на истински сценичен магьосник, Джаспър Маскелин, който преди войната е изнасял представления пред пълни зали в цяла Великобритания.

Джаспър Маскелин, великият илюзионист

Историята на Маскелин привлече известно внимание благодарение на новоизлязлата книга „Now You See Me, Now You Don’t“ (Сега ме виждаш, сега не ме виждаш), в която се съдържат многобройни препратки към работата му по време на войната. Всъщност обаче истинската история на този прочут фокусник е малко по-сложна – и голяма част от нея може да бъде описана като илюзия, тъй като Маскелин някога е бил обявен за „най-великия илюзионист на Англия“.

Често разказваната история е, че Маскелин и така наречената „Магическа банда“ от колеги илюзионисти са помагали на британската армия с различни мащабни актове на измама и камуфлаж. Разбира се, Маскелин не е бил първият или единственият, който е използвал ловкост на ръцете, салонни трикове и отвличане на вниманието във войната. Има слухове, че Хари Худини е служил като шпионин за Съединените щати, а роденият в Германия британски магьосник и менталист Дейвид Берглас също е работил за разузнавателната служба на американската армия.

Според разказите обаче, Маскелин е бил сценичен магьосник като никой друг. Той произхожда от дълго поколение популярни британски магьосници и по време на Втората световна война се присъединява към Кралските инженери, предлагайки уменията си на британската армия не с картични трикове или ловкост на ръцете. Вместо това той демонстрира способността си да създава ефективна камуфлаж и заблуда.

В един от примерите се съобщава, че той е създал илюзията за германски военен кораб на река Темза в Лондон, използвайки само огледала и макети.

Това е било достатъчно, за да убеди военните да го изпратят в Северна Африка – може би просто за да повдигне морала на фронта, тъй като първоначално той е прекарвал времето си, забавлявайки войниците, докато те се сражавали с италианците, а след това и с германците в Сахара.

Войната можеше да мине за Маскелин, който служи като забавляващ, но той продължил да предлага да прави нещо повече от забавление. Уменията му бяха подложени на изпитание през първите години на войната, когато британците се сражаваха с германците и италианците в източната част на Сахара, за да защитят стратегически важния Суецки канал.

В началото на кампанията в Северна Африка британският военен командир генерал Арчибалд Уейвел вече беше сформирал „Сила“, натоварена с разпространяването на дезинформация в полза на съюзниците. Маскелин се присъедини към тази единица и събра около 14 асистенти, сред които архитект, реставратор, дърводелец, химик, художник, електроинженер и сценограф от театралния свят. Заедно те сформират „Магическата банда“, която бързо създава множество ефективни илюзии, за да заблуди врага.

Скриване на град Александрия и Суецкия канал

Един от най-големите трикове на Магическата банда е безпрецедентен – скриването на град Александрия от германските бомбардировачи.

Това включвало изграждането на фалшиви нощни светлини, създаването на фалшиви сгради и дори фар и зенитни батареи в залив на 3 мили от действителния град. За германските бомбардировачи, летящи през нощта, целта изглеждала както се очаква и те я атакували без да осъзнават, че хвърлят бомбите си на грешното място.

В продължение на три нощи трикът успешно отклонил германските самолети от самия град. Поне така се разказва.

Също така има твърдения, че „Магическата банда“ е скрила Суецкия канал от германските бомбардировачи, но историците спорят по този въпрос. Сега се смята, че бандата е използвала система от 21 прожектора, които са объркали бомбардировачите относно местоположението на канала. Въглищен прах и мазут са създали допълнително петно на повърхността на водата, което е затруднило видимостта през нощта, но не всички тези техники могат да бъдат приписани на Маскелин.

Операция „Бертрам“ и изкуството на илюзията

Най-значителният принос на „Магическата банда“ е по време на Втората битка при Ел Аламейн от октомври до ноември 1942 г. В месеците преди битката съюзниците стартират операция „Бертрам“, с която се опитват да заблудят германския Африкански корпус относно времето и мястото на очакваната атака на съюзниците.

В продължение на седмици „Магическата банда“ работи по боядисването на платна и шперплат, за да направи джиповете да приличат на танкове, с фалшиви вериги. В други случаи танковете бяха направени да приличат на камиони, за да заблудят самолетите на Оста за мястото, където се събираха силите.

Общо единицата създаде повече от 2000 фалшиви танка, както и фалшива железопътна линия. Симулираните радиокомуникации подпомогнаха усилията, а през нощта дори се възпроизвеждаха звуци от движението на превозни средства през високоговорители. Комбинираните усилия имаха за цел да накарат германския фелдмаршал Ервин Ромел да повярва, че силите на съюзниците ще атакуват от юг, дори когато фелдмаршалът на съюзниците Бърнард Монтгомъри започна атаката си от север.

Усилията послужиха като предшественик на по-късната операция „Фортитюд” и на „Призрачната армия”, чиято цел беше да убеди германците, че десантът в Деня Д ще бъде в Кале, а не в Нормандия.

Легендата е много по-голяма от истината

Може би най-големият трик, който Магическата банда е направила, е да убеди нацистите – и потомците – в успеха си.

Повече от осем десетилетия след края на Втората световна война, Маскелин е добре запомнен в общността на магьосниците, но той едва ли е толкова известен като Худини. Ролята на „Магическата банда“ не е добре известна и в най-добрия случай е бележка под линия в историята на северноафриканския театър на Втората световна война.

Когато се пишат истории, те често описват един по-голям от живота характер – но това може да се дължи на разбирането на сценичния магьосник, че за да бъдеш успешен, трябва да си митичен по природа.

В някои отношения Маскелин може да бъде сравнен с майор Т. Е. Лорънс или „Лорънс от Арабия“ – не само защото и двамата са били аутсайдери, които са се сражавали в пустинята, но и защото (може да се твърди) техните относително незначителни роли са били промотирани с пропагандни цели и са били допълнително преувеличени в следващите десетилетия. Лоурънс вероятно е бил много по-малко значим в Арабското въстание, отколкото го представя официалната му биография, въпреки че той стана почти митичен в народното въображение, след като Питър О'Тул го изигра на големия екран.

Маскелин е почти същият. Няма съмнение, че той е бил талантлив илюзионист, но като магьосник най-големият му трик е бил да убеди всички, че е по-голям от живота.

Магическата банда беше само една единица в много по-голямата А-сила и макар че успя да създаде фалшив пристанищен град около Александрия, беше невъзможно да „скрие“ целия град. Това помогна да се объркат германските бомбардировачи, но не спаси истинския пристанищен град.

Освен това, ролята на Магическата банда в операция „Бертрам“ беше съществена, но тя беше част от по-голяма операция, предприета от бригаден генерал Дъдли Кларк и Британското командване за камуфлаж в Близкия изток, ръководено от Джефри Баркас.

Това може да обясни защо Магическата банда се разпадна след операцията. Ако беше толкова суперзвездна операция, със сигурност съюзниците щяха да разберат колко ценно е да използват Маскелин и неговите хора в операция „Фортитюд“. Но те не го направиха. Вместо това, като велик магьосник, Маскелин изчезна след това и не е ясно какво е правил през останалата част от войната. През 1948 г. се премести в Найроби, Кения, където преподаваше шофиране и магия. Умира в Найроби през 1973 г.

Говори се, че може да бъде направен игрален филм за Маскелин, в който Бенедикт Къмбърбач ще играе ролята на колоритния магьосник. Този проект обаче все още не е реализиран, така че не е ясно кога Маскелин ще получи отново шанс да блесне.