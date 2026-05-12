Продават къщата на Калушев в с. Българи и х. Петрохан за 1 млн. евро?

Къщата в село Българи и печалната хижа "Петрохан" вече са обявени за продажба от майката на лама Ивайло Калушев. Макар че хижата е обгърната със зловеща слава след тройното самоубийство на Ивайло Иванов - Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев, към нея проявявали сериозен интерес от Българския туристически съюз /БТС/, тъй като имотът е ключова спирка по маршрута Ком - Емине. Това твърдят от вестник "Уикенд".
До този момент обаче преговори не са водени. Говори се, че цената на имота е 1 милион евро.
Хижата бе придобита от Ивайло Калушев през 2020 година от бащата на някогашната депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова - Фидос Искренов. Според документите Калушев е платил едва 90 000 лева за огромната сграда, която е масивна, електрифицирана, водоснабдена, има цели 76 спални места със собствени санитарни възли и бани, ресторант и кафе-аперитив, прилежаща към хижата постройка и паркинг за 20 автомобила.
Само година, след като купува "Петрохан", Калушев отдава сградата под наем на Ивайло Иванов - Ивей, а малко след това купува и терен от 5 дка край хижата.
Къщата в село Българи, община Царево, е купена от Калушев през 2022 година. Тя е със застроена площ от 144 кв.м. и за нея ламата брои 117 000 лева. На следващата година придобива и съседния парцел за 40 000 лева. Според брокери цената на този имот е около 250 000 евро.
Междувременно е на път да избухне война за наследството на Калушев
Майката на Ники Златков - Ралица Асенова твърди, че с очите си е виждала завещанието на Калушев, което той самият й показал. Според нея хижата в Петрохан трябвала да бъде дарена на Ники, а къщата в Българи - на Алекс Макулев.
Проверка при всички нотариуси обаче показа, че такова завещание няма регистрирано. Т.е. - не е изключено Калушев да го е написал, но по този начин е било само пожелателно и няма никаква юридическа стойност.
Така всичките му имоти се наследяват от майка му Стела Несторова.