Ирландия е най-слабото звено в Европа в борбата срещу Путин

Около 23:00 часа в понеделник, 3 декември, самолетът на Володимир Зеленски започна спускането си към летището в Дъблин.

Полетът, както се оказа, беше малко по-рано от графика – и може би именно тази промяна в графика е спасила живота на украинския президент.

Малко след като самолетът се приземи, пет „военни“ дрона бяха забелязани във въздушното пространство близо до очакваната траектория на полета на г-н Зеленски.

Те бяха заинтересовани предимно да причинят смущения, съобщиха по-късно ирландски официални лица.

Но не е невъзможно да си представим сценарий, в който лидерът на западната съпротива срещу Русия – човек, чието оцеляване е от ключово значение за външната политика на Великобритания – е бил убит в небето само на няколко километра от Великобритания.

За малката общност от ястреби в областта на отбраната в Ирландия инцидентът потвърди отдавнашното им мнение: че привързаността към мира с времето се е превърнала в отворена покана към Владимир Путин.

„Ние сме най-слабото звено в Европа по отношение на сигурността, отбраната и разузнаването“, заяви пред The Telegraph Том Клонан, ирландски сенатор и пенсиониран армейски капитан.

Дъблин не разполага нито с модерните сензори, необходими за откриване на заплахи, нито с оръжията, необходими за тяхното предотвратяване, добави той, което оставя страната „напълно и абсолютно беззащитна и, бих казал, провокативно слаба“.

В апокалиптични сценарии подводници край западния бряг изстрелват ракети към Европа или Путин десантира парашутисти в графство Клеър. Но истинската заплаха, според повечето анализатори, е свързана с мрежата от подводни кабели и газопроводи във водите около островната държава.

Три четвърти от най-важните трансатлантически кабели преминават през границите на Ирландия или в близост до тях. През ноември 2024 г. руският шпионски кораб „Янтар“ беше забелязан да дебне над кабели, от които зависят Microsoft и Google, двама от американските технологични гиганти със седалища в Ирландия.

Според западни военни представители, руската дирекция за дълбоководно проучване „Гуги“ разполага с подводници с „механични ръце“, които могат да прережат кабели. Във водата са оставени сензори, които да проследяват подводниците на Кралския флот, които се смятат за невидими.

Без модерни радарни или сонарни системи, Дъблин обикновено научава за руските операции в „сивата зона“ едва когато бъде информиран от съюзниците си,

предимно от Обединеното кралство. През декември 2023 г. британски военен кораб и хеликоптер прогониха руска подводница, открита близо до пристанището на Корк.

Прехвърлянето на Зеленски от британското в ирландското въздушно пространство – и липсата на съвместно планиране – изглежда са го изложили на опасност.

Но в седмиците след инцидента Дъблин не даде никакви разяснения. Не беше организирана пресконференция, не беше отправено призив за информация, не беше обявена преразглеждане на отбраната.

Вместо това, ирландските медии трябваше да разкрият историята и да се опитат да разгадаят веригата на командване.

Планирането на посещението на Зеленски беше оставено в ръцете на An Garda Siochana, ирландската полиция, която – необичайно – е и основната разузнавателна агенция на страната. Първоначално Gardai посочи военните.

Въпреки че отхвърлиха твърдението, военните служители отказаха да се явят пред парламентарната комисия по отбрана и национална сигурност, позовавайки се на националната сигурност.

Няма министър на отбраната, който да се занимава с това: Хелън МакЕнти „носи три шапки“ – тази роля, заедно с другите си отговорности като министър на външните работи и търговията.

Който и да е трябвало да отговаря за това, никой не е предупредил гражданските авиационни власти. Тази нощ самолетите продължиха да кацат на летището в Дъблин. Изправени пред подобна заплаха, летищата в Копенхаген и Осло бяха незабавно затворени.

Неизпращането на предупреждение до контрола на въздушното движение е „в най-добрия случай изключително тревожно, но всъщност е непростимо“, заяви Клонан пред The Telegraph. „Мисля, че това е червен флаг за ирландския народ“, добави той. „Не само че нямаме оборудване, за да се справим с тези заплахи, но когато се сдобием с информация за тях – по чист късмет – липсваше и лидерство, и вземане на решения.“

Ирландия е член на ЕС, но не и на НАТО, в съответствие с ангажимента си за „неутралност“ в случай на въоръжен конфликт.

Избягвайки военни конфликти, Дъблин разчиташе да не си създава врагове. Наред с географското си положение на западния край на Европа, тази мирна репутация като цяло замести ефективните суверенни въоръжени сили.

Военните разходи възлизат на едва 1,35 млрд. евро (1,2 млрд. паунда) или 0,24% от БВП. Класирана по брой на населението и икономика, никоя друга страна в Европа не харчи по-малко.

В морето край бреговете на Дъблин екипажът на „Уилям Бътлър Йейтс”, патрулен кораб в открито море, е бил принуден да използва „Mark 1 eyeball” – известен още като невъоръжено око – за да забележи кръжащите дронове.

Сателит на ЕС засне изображения на кораб, от който вероятно са били изстреляни дроновете, чиято автоматична идентификационна система беше изключена, което правеше засичането им от ирландските отбранителни сили почти невъзможно.

Ако засичането на заплахите е един проблем, то свалянето им представлява друг.

Откакто Ирландия изведе от експлоатация Eitha, флагманския кораб на военноморските сили, през 2022 г., тя не притежава кораби, оборудвани с модерно оръжие, системи за засичане или технология за заглушаване.

Само един от четирите й крайбрежни кораба обикновено е в състояние да патрулира ирландските води по всяко време, да не говорим за 340 000 квадратни морски мили отвъд тях, които съставляват изключителната икономическа зона на страната.

Без експлозивни противовъздушни снаряди моряците на борда на Yeats се чувстваха неспособни да стрелят по дроновете: куршумите можеха да продължат полета си и да ударят пътнически самолети или да паднат в Дъблин.

Освен това двете 20-милиметрови оръдия Rheinmetall Mark II от лявата и дясната страна на кораба са на повече от 50 години. Купени втора ръка, те нямат нощно виждане и разчитат на железни мерници, използвани по време на Втората световна война.

Въздушните сили са от същия период. Досега правителството е отхвърлило искането на военните за нова ескадрила от изтребители, които да заменят осемте им Pilatus PC-9m – бавни, задвижвани с пропелер тренировъчни самолети, въоръжени с картечници, ако изобщо с нещо.

Призивите за увеличаване на разходите за въоръжените сили могат да бъдат възприети като непатриотични, каза Катал Бери, бивш заместник-командващ на специалните операции на ирландската армия Army Ranger Wing.

„Установената нагласа тук е не само, че конфликтът е лошо нещо, но и че всеки, който се подготвя за конфликт или говори за конфликт, също е лош. Като лекар, за мен това е все едно да кажем, че трябва да спрем да инвестираме в болници, за да не провокираме рак, или да кажем, че климатичните промени са лошо нещо, да ги игнорираме и да се надяваме, че те ще ни игнорират.“

Отчасти тази сдържаност може да се обясни с желанието на Ирландия да се дистанцира от бившия си колониален владетел, който подчини голяма част от света чрез мощната си Кралска флота и въоръжени сили. Но ироничният резултат е, че днес Ирландия до голяма степен разчита на Обединеното кралство за осигуряване на своята сигурност.

През 2020 г. руски бомбардировачи Туполев Т95 навлязоха в ирландското въздушно пространство три пъти за една седмица. При всеки случай те бяха пресечени от сили за бързо реагиране на Кралските военновъздушни сили, изпратени от бази в Шотландия и Северна Англия.

Британските самолети могат да използват ирландското въздушно пространство за противодействие на заплахи от 50-те години на миналия век, когато е подписано тайно споразумение.

С цел да се противопостави на Съветска Русия, споразумението, което периодично се подновява в ирландския парламент, до голяма степен възпроизвежда т.нар. „коридор Донегал“, през който самолетите на Кралските въздушни сили могат да преминават през неутрална Ирландия, за да унищожават нацистките подводници.

През 2023 г. мозъчният тръст Policy Exchange се застъпи за повторно отваряне на някои от британските военни бази в Северна Ирландия, за да се отговори на заплахата от Русия. В опит да се улесни пътят към мира, всички тези бази бяха закрити по време на конфликта.

Днес RAF и Кралският флот са натоварени с редица ангажименти по целия свят, каза д-р Едуард Бърк, асистент-професор по история на войната в Университетския колеж в Дъблин. А до западното крайбрежие има дълъг път.

„Отдавна се приема, че Обединеното кралство разполага с много големи възможности и може да реагира много бързо“, каза той. Тъй като голяма част от Кралския флот е ангажиран в Балтийско море, Северно море и по-далечни места, „аз се съмнявам, че това е вярно“.

Не е, че Дъблин няма средства за превъоръжаване. И през последните две години отчита бюджетен излишък от над 10 млрд. евро (8,8 млрд. лири).

Това, което липсва, е политическата воля, каза г-н Бери. Саймън Харис, заместник-министър-председател на Ирландия и бивш таоисех, призова за удвояване на бюджета за отбрана до 3,4 млрд. евро (3 млрд. лири) през лятото на 2024 г. Средствата бяха необходими, за да се отговори на „очакванията на европейските партньори Ирландия да действа като надежден партньор в областта на сигурността“, според официални документи.

Но Министерството на публичните разходи на Ирландия отхвърли искането. В крайна сметка беше одобрена само половината от сумата.

Това лято Ирландия ще поеме ротационното председателство на ЕС. Редица европейски лидери ще пристигнат в Дъблин. Но малко ще се е променило откакто г-н Зеленски се отърва на косъм: наскоро обявената покупка на радар за 500 млн. евро (438 млн. лири) от Франция няма да пристигне преди 2027 г.