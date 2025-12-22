Продуктивни и конструктивни, но без пробив – преговорите за Украйна в Маями

Като "продуктивни и конструктивни" определиха преговорите в Маяма представителите на Съединените щати и Украйна. Те излязоха със съвместно изявление, в което обаче не се посочва да има пробив в разговорите за слагане на край на войната между украинската и руската държава, предаде Франс прес.

През последните няколко дни в Южна Флорида се събраха пратеници на високо ниво на Украйна и Русия, както и на европейските съюзници на Киев. Проведени бяха серия разговори поотделно, домакин на които беше специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф.

Дипломатическата офанзива дойде, след като миналия месец Вашингтон представи план за прекратяване на войната с 28 точки, които до голямата степен отразяват исканията на Кремъл, припомня Франс прес. Последваха редакции с намесата на Украйна и Европа, но съдържанието им засега не е публично оповестено, припомня БНР.

Двустранната среща между САЩ и Украйна се е фокусирала върху сближаване на позициите по "четири ключови" документa, съобщиха Уиткоф и украинският главен преговарящ Рустем Умеров в отделни публикации в "Екс". Това са били план за 20 точки за спиране на войната, многонационалната рамка за гаранции за сигурност, американската рамка за гаранции за сигурност на Украйна, както и план за икономика и просперитет.

Смята се, че руският пратеник Кирил Дмитриев също се е срещнал с американската делегация, като видео по руските държавни медии го показва как пристига в голф клуба на Уиткоф.