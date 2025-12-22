IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ЕС удължи икономическите санкции срещу Русия

Санкциите са в сила до 31 юли 2026 година

22.12.2025 | 16:32 ч. Обновена: 22.12.2025 | 16:34 ч. 44
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Съветът на Европейския съюз поднови ограничителните мерки срещу Русия с още 6 месеца, до 31 юли 2026 г., се посочва в изявление на сайта на институцията.

Тези икономически мерки, въведени от ЕС за първи път през 2014 г., бяха значително разширени след февруари 2022 г. в отговор на необоснованата, неправомерна и незаконна военна агресия на Русия срещу Украйна, се казва в изявлението.

Понастоящем те се състоят от широк спектър от секторни мерки, включително ограничения в областта на търговията, финансите, енергетиката, технологиите и стоките с двойна употреба, промишлеността, транспорта и луксозните стоки. 

Санкциите обхващат също така: забрана на вноса или трансфера на суров петрол и определени петролни продукти от Русия към ЕС, изключване на няколко руски банки от системата SWIFT и спиране на излъчването и лицензите в Европейския съюз на няколко руски медии, подкрепяни от Кремъл. Освен това, конкретни мерки позволяват на ЕС да противодейства на заобикалянето на санкциите, се уточнява в изявлението. / БТА

ЕС Европейски съюз русия санкции икономика търговия ограничения стоки SWIFT
