Франция потвърждава новата програма за самолетоносачи с ядрена енергия

На 21 декември френският президент Еманюел Макрон потвърди плановете си за замяна на единствения и остарял самолетоносач на френския флот „ Шарл дьо Гол“ с самолетоносач от следващо поколение по програмата Porte-Avions Nouvelle Generation, като френски медии съобщиха, че програмата е одобрена за влизане в двуфазна проектантска и развойна дейност още през декември 2020 г. Работата по компонентите за ядрено задвижване за програмата е започнала през 2024 г., а окончателната поръчка ще бъде направена в рамките на бюджета за 2025 г. Очаква се програмата да струва 10,25 милиарда евро (12 милиарда долара), като френски представители съобщават, че военният кораб е предназначен да заработи до 2038 г. Франция е най-малката страна, която се е опитвала да построи самолетоносач с ядрен двигател, като само Китай и Съединените щати имат такива кораби в процес на изграждане, докато съветските корабостроителници са заложили атомния самолетоносач „Уляновск“ през 1990 г., но са го бракували две години по-късно, когато държавата се разпадна, пише MWM.

„Шарл дьо Гол“ има изключително проблемна история на разработка и експлоатация, изпълнена с инциденти, проблеми с радиационното облъчване и въпроси относно остаряването на въздушното си крило. Въпреки че е най-големият самолетоносач, разполаган от континентална европейска държава, той е малък по международни стандарти с водоизместимост само 44 000 тона или приблизително същия размер като щурмовите кораби клас „Америка“ на американските военноморски сили . В сравнение с новите китайски и американски свръхносачи с водоизместимост съответно 85 000 и 100 000 тона, размерът на кораба е основно ограничение, докато ядрената му задвижваща система и самолетите, построени във Франция, го правят много скъп както за придобиване, така и за поддръжка. Прецедентът, създаден от програмата за самолетоносачи и от други големи френски корабостроителни програми, показва, че програмата „Porte-Avions Nouvelle Generation“ вероятно ще произведе военен кораб, който е подобно далеч по-малко способен от своите китайски и американски аналози, като същевременно потенциално ще струва значително повече.

Френският самолетоносач от следващо поколение ще има водоизместимост от 78 000 тона,

дължина от 310 метра и трипътна електромагнитна система за изстрелване на самолети, подобна на тази на нововъведения в експлоатация китайски самолетоносач „Фуджиан“. През май служител на френския флот на Съвместното военноморско събитие разкри , че въздушното крило на самолетоносача от следващо поколение ще бъде построено около изтребителя Rafale M, който в момента е единственият тип палубен изтребител в Европа и е влязъл в експлоатация през 2006 г. Това повдига сериозни въпроси относно бойния потенциал на въздушното крило на новия самолетоносач, тъй като докато Съединените щати преминаха от 2018 г. към изтребители F-35C от пето поколение от своите самолетоносачи, а Китай последва с J-35 тази година, Франция ще продължи да разчита единствено на изтребители от четвърто поколение в своето въздушно крило през 2040-те години. Rafale остава самолет с много малък обсег и лека конструкция, с най-слабите двигатели от всички типове изтребители, произвеждани в света днес, и капацитет да носи много малък радар.

Позицията на френските палубни въздушни крила изглежда особено неблагоприятна, като се има предвид, че дори по-малки военноморски сили, като тези на Обединеното кралство и Италия, от близо десетилетие интегрират изтребители F-35B в собствените си палубни въздушни крила, като Япония скоро ще последва примера им, оставяйки възможностите на Rafale остарели в сравнение с тях. По времето, когато френският самолетоносач от следващо поколение влезе в експлоатация в края на 2030-те години, Съединените щати и Китай ще се доближат до първото си пълно десетилетие на въоръжаване на изтребители от шесто поколение, със значителна вероятност те също да са били интегрирани в техните палубни въздушни крила. Представянето от Китай на летателни прототипи на два отделни изтребителя от шесто поколение през декември 2024 г., и двата от които са били интензивно тествани в полети оттогава, добави нарастваща спешност към собствените програми на Съединените щати, включително изтребителя от шесто поколение F/A-XX на американския флот , базиран на палуба, който е планиран да влезе в експлоатация години преди новия френски самолетоносач, зависим от Rafale.

Все по-често се спекулира, че Франция потенциално ще остане последната ядрена държава, която ще разработи изтребител от пето или шесто поколение, като съвместната френско-германо-испанска програма за изтребители от следващо поколение Future Combat Air System (FCAS) не се очаква да произведе изтребител повече от две десетилетия. Главният изпълнителен директор на френската аерокосмическа фирма Dassault Ерик Трапие по-рано уточни състоянието на програмата: „[Целта] 2040 г. вече е пропусната, защото вече се бавим, а дискусиите за следващата фаза със сигурност също ще бъдат дълги... така че по-скоро се стремим към 50-те години на миналия век.“ Това поставя самолета в график за експлоатация с около 20 години зад американските и китайските изтребители от шесто поколение, като преобладаващите тенденции сочат, че той ще бъде много по-малко способен. Липсата на съвременни изтребители повдига въпроса дали разработването на скъп нов самолетоносач ще бъде полезна инвестиция и повдига възможността френският флот да се опита да лобира пред Министерството на отбраната за закупуване на американски изтребители F-35C или дори F/A-XX, за да осигури жизнеспособно въздушно крило.