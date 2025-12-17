Петте най-големи оръжия за "убийство на самолетоносачи" на Китай

След като Пентагонът предостави нова информация за това как се очаква Китайската народноосвободителна армия да използва своите ракетни, противокосмически и киберактиви, за да атакува и унищожава най-модерните самолетоносачи на ВМС на САЩ, възможностите на най-модерните противокорабни балистични ракети на Китай привлякоха нарастващо внимание от страна на анализаторите.

Изтеклият документ "Overmatch Brief", базиран на симулации на множество сценарии за атака, заключи, че китайските сили биха могли, при широк спектър от сценарии, успешно да потопят най-новите суперносачи клас "Джералд Форд" на ВМС и техните ударни групи. По този начин се подчертава както централната роля на ракетите с по-ниска стойност, способни да изчерпят ограничените арсенали от противоракетна отбрана на ударните групи, така и на хиперзвуковите ракети, способни да избегнат напълно опитите за прихващане.

Оценка на пет от най-опасните типа противокорабни ракети, въоръжени от Народноосвободителната армия, предоставя безценна информация за естеството на предизвикателствата, пред които са изправени американските и съюзническите военноморски сили, действащи в Тихия океан, пише MWM.

Хиперзвукова балистична ракета с горен среден обсег DF-27

DF -27 е най-дългообхватната противокорабна ракета, разработвана някога в света. Отсъствието ѝ от парада на победата на Народноосвободителната армия на 3 септември показва, че все още не е въведена в експлоатация. Очаква се ракетата да има обхват между 5000 и 8000 километра и според съобщенията е проектирана да поразява вражески военни кораби, използващи хиперзвукови планируващи апарати. Световното лидерство на Китай в областта на разработването на хиперзвукови планируващи апарати прави много вероятно DF-27 да бъде особено мощно оръжие, като възможностите, които китайските междуконтинентални планируващи апарати демонстрираха по време на тестове, предизвикаха особено сериозни опасения в западния свят.

Коментирайки един такъв тест на планиращ апарат, заместник-председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, генерал Джон Хайтън, през ноември 2021 г. отбеляза:

"Те изстреляха ракета с голям обсег. Тя обиколи света, спусна хиперзвуков планиращ апарат, който се плъзна обратно до Китай и порази цел в Китай."

Той добави, че апаратът е поразил точно, наричайки темпото, с което китайската армия развива нови възможности, „зашеметяващо“ и предупреждавайки, че страната може да придобие способността да извърши изненадваща ядрена атака срещу Съединените щати. Основен недостатък на DF-27 остават трудностите, които Народно-освободителната армия може да има при събирането на данни за насочване далеч в средния или източния Тихи океан. Разработването на все по-усъвършенствани спътници за наблюдение, използващи изкуствен интелект, и на безпилотни самолети-стелт със среден и междуконтинентален обсег обаче повдига възможността разузнавателен ударен комплекс да бъде създаден на разстояние над 5000 километра от китайските брегове.

Балистична ракета със среден обсег DF-26

Влязла в експлоатация за първи път през 2016 г., DF-26 предизвика особено сериозни опасения в западния свят поради широкообхватното си въздействие върху баланса на силите в Източна Азия. Обхватът ѝ от 4500 километра и носенето на голяма бойна глава от 1500-1800 килограма осигуряват мощна ударна способност срещу цели чак до Гуам и малко отвъд него. Ракетите могат да разгръщат както конвенционални, така и ядрени бойни глави, а през 2018 г. беше разкрито, че са способни да насочват атаки към движещи се военни кораби в морето. DF-26 продължи да се модернизира по време на експлоатацията си, като новият вариант DF-26D беше представен за първи път през септември 2025 г., въпреки че е известно много малко за неговите възможности. Спекулира се за носене на повече бойни глави и евентуално на хиперзвукови планировъчни апарати. Точно както разработването на DF-26 проправи пътя за разработването на много по-дългообхватната DF-27, така и годишният доклад на Министерството на отбраната до Конгреса на САЩ относно развитието на китайската отбрана и сигурност през 2023 г. подчерта възможността за разработване на противокорабна ракета с междуконтинентален обсег. Програмата DF-27 би могла да бъде и важен етап за постигане на тази способност.

Балистична ракета със среден обсег DF-21D

За първи път се съобщава, че DF-21D е достигнала начална оперативна способност през 2010 г. и е първата известна оръжейна система в света, способна да насочва движеща се ударна група самолетоносачи от наземни мобилни пускови установки на разстояния, далеч надвишаващи 1000 километра. Ракетата използва маневрени обратно в атмосферата боеприпаси с терминални системи за насочване, за да поразява военни кораби с хиперзвукова скорост и висока прецизност, като оценките на Военноморския институт на САЩ стигат до заключението , че една ракета може да унищожи суперносач и че ВМС на САЩ нямат никакви средства за надеждно прихващане. DF-21D е пионер в много от възможностите, които по-късно са разширени с DF-26 и DF-27, и отбелязва важен етап в развитието на китайските противокорабни балистични ракетни възможности.

Разработването на хиперзвуковата балистична ракета YJ-21 в много отношения оказа най-голямо влияние върху общите противокорабни възможности на Народноосвободителната армия на всички нейни нови типове ракети, като изключително компактният ѝ дизайн може да бъде поместен във вертикалните клетки за изстрелване както на разрушители от клас Type 052D, така и на Type 055 , както и в клетките както на ядрени, така и на дизелово-електрически подводници. Влизането на YJ-21 в експлоатация революционизира противокорабните възможности на китайските военни кораби, като способността на разрушителите да носят няколко десетки ракети позволява на един-единствен разрушител потенциално да потопи цели флоти.

С крейсерска скорост над 6 Маха и крайна скорост от 10 Маха, YJ-21 има обхват от 1500 километра и се смята за най-способния тип противокорабна ракета за изстрелване от кораби в света. Тя надминава възможностите на новата руска „Циркон“, която има обхват от само 1000 километра и скорост от 9 Маха. Способността да избягва вражеската противовъздушна отбрана и да причинява огромни щети с чистата кинетична енергия на удара си прави YJ-21 особено значителна заплаха за самолетоносните групи на ВМС на САЩ, особено като се имат предвид недостатъците на американската SM-6 като противокорабно оръжие в сравнение с нея.

YJ-21 Противокорабна балистична ракета с въздушно изстрелване

Разработен за оборудване на бомбардировача H-6K, вариант на YJ-21, изстрелван от въздуха, беше представен за първи път на авиошоуто в Джухай през 2018 г. и се очаква да има обхват на поражение от приблизително 2000 километра и скорост от 8-10 Маха. Със значително по-леко тегло от по-голямата стратегическа балистична ракета CH-AS-X-13, разположена от бомбардировачите H-6N, се съобщава, че до четири ракети YJ-21 могат да бъдат носени от един H-6K, което позволява на ескадрили бомбардировачи да преодолеят отбраната на противника. Дългият обхват на тези самолети, съчетан с нарастващата наличност на поддръжка за презареждане с гориво във въздуха от танкери YY-20, им позволява да оказват подкрепа на военноморски контингенти далеч в морето и потенциално да бъдат разположени самостоятелно за мисии за лов на кораби. YJ-21 се сравнява много благоприятно с противокорабната ракета с голям обсег AGM-158C (LRASM), разработена за оборудване на бомбардировачи B-1B на американските военновъздушни сили. Тя е ограничена до обсег от около 900 километра и дозвукова скорост, и носи малка бойна глава от 450 килограма.