Папа Лъв XIV призова за глобално примирие на Коледа.
„Повтарям призива си към всички хора с добра воля да уважават деня на мира – поне по случай празника на Рождението на нашия Спасител“, каза Лъв в резиденцията си в Кастел Гандолфо близо до Рим.
„Сред нещата, които ми причиняват голяма тъга, е фактът, че Русия очевидно е отхвърлила молбата за примирие“, посочи папата. Позовавайки се на конфликтите като цяло, той добави: „Надявам се, че ще ни послушат и ще има 24 часа мир в целия свят“.
Няма признаци за предстоящ пробив, след като през изминалия уикенд главните преговарящи от Русия и Украйна бяха в Маями за отделни срещи с американски официални лица, търсещи споразумение за прекратяване на почти четиригодишните сражения.
Папа Лъв XIV се срещна с украинския президент Володимир Зеленски по-рано този месец. На въпроса дали ще приеме поканата на Зеленски да посети Украйна, той отговори: „Надявам се“, но предупреди, че не е възможно да се каже кога такова пътуване ще бъде възможно.
Папата също така заяви, че търсенето на мир в Украйна без дипломатическото участие на Европа е „нереалистично" и предупреди, че предложеният от американския президент Доналд Тръмп мирен план рискува да доведе до „огромна промяна" в трансатлантическия алианс.