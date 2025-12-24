IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Откриха снаряд от Втората световна война в пристанището на Солун

Боеприпасът е открит при дейности по удължаването на Кей 6 на пристанището

24.12.2025 | 18:47 ч. 1
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

Снаряд, вероятно от периода на Втората световна война, е открит на морското дъно край кей на пристанището в Солун, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Боеприпасът е бил открит снощи при дейности по удължаването на Кей 6 на пристанището, съобщава бреговата охрана.

Снарядът се намира на разстояние около 800 м от брега на дълбочина от 16 м., съобщава БТА.

Пристанищните власти са информирали компетентните сапьорни служби за безопасното му неутрализиране.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

снаряд Солун Втора световна война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem