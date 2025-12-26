Танкер с контрабандно гориво е задържан в Персийския залив

Иран е задържал чуждестранен петролен танкер близо до иранския остров Кешм в Персийския залив, като твърди, че той е превозвал 4 милиона литра контрабандно гориво, съобщиха държавните медии, предаде Ройтерс.

Властите не посочват името на кораба, нито неговата националност. Те заявиха, че 16 чуждестранни членове на екипажа са били задържани по наказателни обвинения. Държавната телевизия съобщи, че танкерът е бил задържан в сряда.

Ирански новинарски уебсайтове публикуваха видеозаписи и снимки на това, което според тях е задържаният танкер.

Миналата седмица Иран заяви, че е задържал в Оманския залив друг чуждестранен танкер, превозващ 6 милиона литра от това, което описа като контрабандно дизелово гориво, без да посочи името на кораба или неговата националност, съобщава БТА.

Иран, който има едни от най-ниските цени на горивото в света поради големите субсидии и рязкото понижение на стойността на националната валута, се опитва да ограничи широко разпространената контрабанда на гориво по суша към съседните страни и по море към страните от Персийския залив.