От 2014 до днес: Цената на руската инвазия в Украйна надхвърли 1,2 млн. жертви

Преди четири години, на 24 февруари 2022 г., Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна. Оттогава Москва е понесла повече от 1,2 милиона жертви. Украинските загуби се оценяват на около половината от този брой. Институтът „Брукингс“ описа войната в Украйна като „изтощителна, с много жертви и в застой“. Действително, войната продължава по-дълго от конфликта между нацистка Германия и Съветския съюз по време на Втората световна война. И макар че много американци датират войната от 2022 г., всъщност тя започна още през 2014 г., т.е. преди 12 години, с завземането на Крим и окупацията на източна Украйна от Русия. Следователно, по всякакви честни критерии, това е дълга война – и решаващ тест за това дали силата може отново да определи границите в Европа.

За да разберем по-добре какво realmente се случва, трябва да изясним няколко неща. Въпреки това, което Тръмп може да вярва, Русия нападна Украйна и започна войната – а не обратното. Нещо повече, Путин не е приятел на Съединените щати; напротив, той иска да унищожи Америка. Путин е диктатор и в Русия няма свободни избори, нито свобода. Ако имате съмнения по този въпрос, попитайте Гари Каспаров или Владимир Кара-Мурза, и двамата яростни опоненти на режима на Путин. Или разгледайте смъртта на Алексей Навални, Евгений Пригожин, Анна Политковская, Александър Литвиненко, Сергей Магнитски или Борис Немцов – всички те са убити или са починали при неясни обстоятелства, след като са се противопоставили, критикували или пресекли пътя на Путин, Кремъл или руската държава.

Що се отнася до войната между Русия и Украйна, един факт трябва да промени дебата във Вашингтон относно подкрепата за Украйна: нито един американски войник не е загинал в бой в тази война. Това не е незначителен детайл. Това е основната стратегическа разлика между Украйна и войните, които все още определят скептицизма на Америка по отношение на външната политика. Виетнам, Ирак и Афганистан струваха трилиони долари и хиляди американски животи, без да донесат сравними стратегически ползи срещу ядрено въоръжен съперник. Украйна е различна. За по-малко от 5% от американския бюджет за отбрана украинските сили – използвайки собствената си решителност и част от оборудването, доставено от Запада – значително са намалили конвенционалния военен капацитет на най-враждебния ядрен противник на Америка: държава, която граничи с НАТО, заплашва Европа и все повече се сближава с Китай, Иран и Северна Корея.

Американската подкрепа за Украйна не е била благотворителност. Тя е била увеличаване на влиянието.

Но, особено през последната година, подкрепата на САЩ почти изчезна. Това се случи в момент, когато много американски политически и военни експерти предупредиха, че приспособяването към откровено имперските цели на Кремъл почти гарантира упадъка на Америка и води до по-широка глобална катастрофа, пише Forbes.

Независимостта на Украйна през 1991 г. допринесе за мирното разпадане на Съветския съюз. Този момент беше геополитически късмет за Съединените щати. Главният противник на Америка се срина без война между великите сили. По-сигурна Европа, разширяващи се глобални пазари и три десетилетия американско влияние бяха изградени въз основа на този резултат.

През това време Украйна не беше пасивен наблюдател в глобалната сигурност. Украинските сили подкрепиха операциите на САЩ в Ирак и Афганистан. Украйна предостави войски за мисиите на НАТО на Балканите и извън тях. Тя последователно се приравни към Америка и западните институции и рамки за сигурност. Накратко, Украйна беше надежден американски партньор.

През 1994 г. обаче Америка натисна Киев да предаде на Русия третия по големина ядрен арсенал в света.

Съгласно Меморандума от Будапеща, в замяна на тази трансфер, Русия, САЩ и Обединеното кралство гарантираха суверенитета и независимостта на Украйна. Предвид тези ангажименти, ако Украйна загуби войната сега, посланието към света ще бъде ясно: само ядрените оръжия гарантират оцеляването.

Русия не е далечен регионален дразнител. Тя споделя морска граница със Съединените щати през Беринговия проток. Нейното ръководство открито се представя като в конфронтация с Америка и Запада. Войната в Украйна се превърна в терен за изпитване – тестване на индустриалния капацитет на Запада, координацията на разузнаването, сплотеността на съюза и политическата воля.

Колебанието в американската решителност се забелязва не само в Москва. Тя се забелязва и в Пекин, Пхенян и Техеран. Ако границите в Европа могат да бъдат променени със сила, този прецедент няма да остане ограничен само там.

Обратното също е вярно. Ако агресията на Русия се провали, възпиращият ефект ще се засили в множество конфликти. Украйна следователно не е просто хуманитарна кауза, въпреки че човешките жертви са реални. Това е стратегическа борба, чийто изход ще повлияе на глобалните изчисления.

За тези, които вярват в силата, подкрепена от фискален реализъм, войната в Украйна трябва да се оценява по резултатите.

Значителна част от помощта на САЩ за Украйна е била изразходвана в страната – за попълване на запасите, разширяване на производствените линии и модернизиране на оръжейните системи. Американското производство в областта на отбраната се ускори. Промишленият капацитет беше съживен. Американската армия придоби безценен поглед върху съвременната война: дронове, електронна война, противоракетна отбрана и промишлените изисквания на конфликти с висока интензивност.

В същото време конвенционалните сили на Русия претърпяха изключителни загуби. Оборудването беше унищожено, елитните части бяха сериозно изчерпани и способността на Русия да прожектира конвенционални сили на територията на НАТО беше намалена. Накратко, измерено чисто в стратегически термини, подкрепата на САЩ за Украйна е донесла значителни ползи при ограничени преки разходи.

Ядреният прецедент, който е заложен

Най-значимото наследство от тази война може да не е териториално. Може да е ядрено. Свят с разширени ядрени арсенали, рутинно ядрено принуждение и ерозирали договори би бил по-нестабилен и по-опасен за американските интереси. Пазарите не процъфтяват при постоянна ядрена политика на риска. Алиансите отслабват, когато ангажиментите изглеждат условни.

Подкрепата за Украйна не е носталгия по миналия ред. Тя е за предотвратяване на бъдеще, оформено от неконтролиран ядрен риск.

Поведението на Русия – масови екзекуции, умишлени удари по гражданска инфраструктура и насилственото отвличане на хиляди украински деца – разкрива нещо повече от бруталност на бойното поле. То отразява управляваща доктрина, която използва страха и принудата като инструменти на политиката.

Историята преди Втората световна война ни показа, че ненаказаната агресия има тенденция да се разширява. Когато заплахите дават резултат, те се повтарят. Когато нарушенията не водят до значими последствия, те се превръщат в прецедент. За нации като Америка, Украйна и други западни държави, изградени върху принципите на върховенството на закона и суверенното равенство, това не е далечна морална загриженост. Това е стратегическо предупреждение.

Победата не означава унищожаване на Русия като нация. Тя означава да се гарантира, че агресията на Русия срещу Украйна се провали толкова решително, че да не може да бъде възобновена.

Трайното мирно уреждане трябва да включва:

Пълно изтегляне на Русия от украинска територия.

Връщане на отвлечените украински деца, военнопленници и пленени цивилни.

Репарации за Украйна, включително прехвърляне на замразени руски суверенни активи.

Приложими гаранции за сигурност или ограничения, достатъчни за предотвратяване на бързото възстановяване на руската офанзивна способност.

Тези изисквания по същество биха се свеждали до прилагането на дълъг списък от споразумения, които Русия е подписала и нарушила. В тази война Украйна е функционирала като бастион за американската сигурност. При условие че САЩ се върнат към политиката на подпомагане на Украйна да спечели тази война, Америка ще спечели, без да загуби американски войници в бой.

Четири години след началото на пълномащабната война в Украйна, Русия не е успяла да постигне основните си цели. Днес Украйна все още държи позициите си. Въпреки това, устойчивата стратегия изисква увеличена военна помощ, особено от Америка, по-стриктно прилагане на енергийните санкции и признаване, че тази война е централният фронт в по-широката борба за правилата на международния ред. Въпросът не е дали Украйна заслужава американската подкрепа. Тя я заслужава. Въпросът е дали САЩ все още разбират и ценят международния ред, който някога са изградили – и защо това е важно. Досега нашите разходи са били ограничени. Но разходите от нашия провал биха били сметка, която не бихме могли да си позволим.