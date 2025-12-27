Зеленски: На срещата с президента Тръмп ще обсъдим 5 точки за Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп украинският преговарящ екип ще обсъди пет точки за разрешаване на конфликта в Украйна, предава АФП.

Зеленски каза пред репортери преди отпътуването си за САЩ, че по време на разговорите с Тръмп на 28 декември ще бъдат обсъдени гаранциите за сигурност за Украйна от САЩ, гаранциите за сигурност от Европа, военният компонент и план за просперитет и възстановяване на Украйна.

Киев и Вашингтон също така ще разгледат поотделно план за последователни действия – "предложение как всички планове да работят стъпка по стъпка“. Думите на Зеленски бяха цитирани от телевизионния канал Freedom. Според Зеленски след обсъждане на всички точки САЩ ще представят резултатите от споразуменията на руската страна.

Зеленски вече пристигна в канадския град Халифакс за среща с министър-председателя на страната Марк Карни, предаде Укринформ.

След срещата с Карни се очаква да бъде проведен телефонен разговор между Зеленски и лидерите, участващи в Берлинския формат, в който ще участва и канадския премиер.

Междувременно Карни обяви допълнителна икономическа помощ за Украйна в размер на 2,5 милиарда долара, предаде Ройтерс.

Средствата имат за цел да помогнат на Украйна да подсигури финансиране от Международния валутен фонд, заяви Карни по време на срещата си със Зеленски.

Укринформ припомня, че Зеленски ще се срещне утре с Тръмп във Флорида, за да обсъди с американския президент проект на документ за прекратяване на войната, гаранции за сигурност и икономическо споразумение.