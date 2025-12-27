Путин: Киев не бърза да сложи край на конфликта с мирни средства

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия „вижда, че Киев не бърза да сложи край на конфликта в Украйна с мирни средства“, предадоха световните агенции.

Путин каза още, че ако Украйна не иска да разреши конфликта по мирен път, Русия ще постигне всички цели на своята „специална военна операция” чрез сила.

По-рано днес след мащабната руска атака с дронове и ракети срещу Украйна, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че чрез атаката Русия демонстрира желанието си да продължи войната, докато Киев иска мир.

Кремъл съобщи по-рано, че руският президент е посетил един от командните пунктове на руските въоръжени сили и е изслушал доклади от началника на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов и от командирите на войсковите групи „Център“ и „Изток“.

Руските командири са информирали Путин, че силите на Москва са превзели градовете Мирноград, Родинске и Артьомовка в украинската Донецка област, както и Гуляйполе и Степногирск в Запорожка област.

Украинската армия днес съобщи в редовния си доклад за обстановката на бойното поле, че силите ѝ са отблъснали руските опити за настъпление в околностите на Мирноград и Гуляйполе. (БТА)