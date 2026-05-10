Енчо Керязов: Джиро д'Италия е шанс България да покаже най-доброто от себе си

Събития като Джиро д'Италия, мащабни като организация, са огромно предизвикателство, но и голям шанс България да покаже най-доброто от себе си. Това коментира министърът на младежта и спорта Енчо Керязов пред NOVA.

Той се включи на живо от площад "Народно събрание", където беше финалът на третия етап от състезанието.

"Видяхме градове и общини, които имаха възможност да се презентират по възможно най-добрия начин", посочи Керязов.

Спортният министър изрази благодарност към всички, които са работили по организацията, и отбеляза уникалната атмосфера, създадена от зрителите по трасето на Джиро д'Италия.

Керязов добави, че страната ни се представя и чрез социалните мрежи, като изрази надежда повечето коментари и видеа да са позитивни.

"Колоезденето обединява много хора"

По думите му събитието е изключително мащабно и позитивно. Колоезденето обединява много хора и има силна социална функция, отбеляза министърът.

Според него трябва да се инвестира и да се финансират събития, които събират хората. Като пример той посочи различната публика, събрала се в центъра на София.

"Спортът е социален феномен и трябва да се инвестира в него, да стане национална стратегия и политика", смята Керязов.

Той заяви, че е убеден, че участниците в Джиро д'Италия са мотивирали много деца, а спортът е здраве.

Повече деца в спорта

Керязов подчерта, че страната ще продължи да работи за организирането на подобен тип събития, защото те са важни за България и в имиджов план.

"Със сигурност ще направим всичко възможно и ще продължим да организираме подобен род събития, защото са много важни за България чисто имиджово", посочи той.

За спортния министър основен приоритет е повече деца да бъдат привлечени към спорта. Според него именно големите международни събития могат да имат такава роля.

Керязов отбеляза още, че е много важно учебният предмет физическо възпитание да бъде равнопоставен с останалите предмети.