Потресаващо: Сигнали за блудство с кучета втрещиха Казанлък

Разкрития за жестокост към животни потресоха Казанлък. Организации за защита на животните алармират, че бездомен мъж системно тормози бездомни кучета.

По думите им част от животните са били откривани с наранявания, а други са изчезвали безследно. Има и твърдения за блудствени действия над животните. Според подадените сигнали мъжът казвал, че кучетата са негови любовници.

Активисти твърдят, че срещу него многократно са подавани сигнали до полицията и различни институции, но въпреки това животните продължават да страдат.

Мъжът от години живее в тежки битови условия и често проявява агресивно поведение.

Съседи разказват, че се страхуват да подават сигнали, защото той отправял заплахи към хора, които се опитвали да се намесят, пише Bulgaria ON AIR.