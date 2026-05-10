Потресаващо: Сигнали за блудство с кучета втрещиха Казанлък

Съседи се страхуват от мъж, обвинен в тормоз над кучета

10.05.2026 | 21:45 ч. Обновена: 10.05.2026 | 21:47 ч.

Разкрития за жестокост към животни потресоха Казанлък. Организации за защита на животните алармират, че бездомен мъж системно тормози бездомни кучета.

По думите им част от животните са били откривани с наранявания, а други са изчезвали безследно. Има и твърдения за блудствени действия над животните. Според подадените сигнали мъжът казвал, че кучетата са негови любовници.

Активисти твърдят, че срещу него многократно са подавани сигнали до полицията и различни институции, но въпреки това животните продължават да страдат.

Мъжът от години живее в тежки битови условия и често проявява агресивно поведение.

Съседи разказват, че се страхуват да подават сигнали, защото той отправял заплахи към хора, които се опитвали да се намесят, пише Bulgaria ON AIR.

