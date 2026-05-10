Тръмп: На САЩ ще им трябват две седмици, за да ударят всяка цел в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската армия би имала нужда от само две седмици, за да порази "всяка една цел" в Иран. Той определи ислямската република като "победена военно", но предупреди, че това "не означава, че с тях е приключено".

В интервю за независимата журналистка Шарил Аткисън, записано миналата седмица и излъчено днес, Тръмп отново нарече НАТО "хартиен тигър" и обвини съюзниците на Вашингтон, че не са помогнали в кампанията срещу Техеран. Американският президент обвини Иран в "играене на игри" с Вашингтон и с останалия свят в продължение на 47 години, заявявайки в неделя, че това скоро ще приключи.

Коментарите му идват на фона на информации, че Иран е отговорил на последното американско предложение за прекратяване на конфликта, започнал на 28 февруари след удари на САЩ и Израел срещу Иран.

"Те са победени военно. В собствените си представи може би не го знаят. Но мисля, че го знаят", заяви Тръмп, цитиран от БГНЕС.

По думите му американската армия може "да влезе за още две седмици и да удари всяка една цел".

"Имахме определени цели, които искахме да ударим, и вероятно сме изпълнили 70% от тях. Но има и други цели, които бихме могли да поразим", каза той.

"Дори да не го направим, това би било само финален щрих", добави американският президент.

Тръмп: Ще поставим под контрол иранския уран

В отделно интервю за предаването Full Measure Тръмп изрази увереност, че САЩ в крайна сметка ще поставят под контрол обогатения уран на Иран, предаде DPA.

"Е, ще го вземем в даден момент, както искаме", заяви той.

Американският президент допълни, че материалът е под постоянно наблюдение от страна на САЩ.

"Ако някой се приближи до мястото, ще разберем за това и ще го взривим", предупреди Тръмп.

Темата за иранския уран беше коментирана и от руския президент Владимир Путин, който в събота предложи обогатеният уран да бъде изнесен от Иран и съхраняван другаде, пише БТА.

Путин припомни, че Русия вече веднъж е изнасяла обогатен уран от Иран през 2015 г. и заяви, че Техеран е имал доверие в Москва "и не без основание".

Вашингтон настоява за демонтаж на ядрената програма

Тръмп продължава да оказва натиск върху Иран да премахне напълно запасите си от високообогатен уран.

Освен това американският президент настоява обогатителните съоръжения да бъдат демонтирани и Техеран да бъде спрян от развиване на ядрена програма за производство на ядрени оръжия.

Високообогатеният уран е ключов елемент при производството на ядрени оръжия. Иран от години твърди, че ядрената му програма е изцяло с граждански характер, припомня DPA.