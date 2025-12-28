Лавров: Русия е против независимост на Тайван

Русия е против независимост на Тайван под каквато и да било форма и смята острова за неделима част от Китай. Това каза в интервю за ТАСС ръководителят на дипломацията на Москва Сергей Лавров.

"Принципното становище на Русия по тайванския въпрос е добре известно – то е неизменно и нееднократно е потвърждавано на високо равнище. Москва признава Тайван за неделима част от Китай и е против независимостта на острова под каквато и да било форма", посочи руският външен министър.

В друг акцент от интервюто той призова Япония да обмисли внимателно поетия от нея по думите му "курс към милитаризация".

Русия продължава да подкрепя създаването на палестинска държава

Русия продължава да се застъпва за справедливо разрешаване на конфликта между Палестина и Израел, един от ключовите фактори за което е създаването на жизнеспособна палестинска държава, заяви министърът на външните работи на Русия.

Лавров отбеляза, че независимо от развитието на ситуацията в Газа и около нея, руската страна „продължава да подкрепя справедливото разрешаване на палестинско-израелския конфликт на базата на общопризнатата международноправна база“.

„Основното тук е да се поправи историческата несправедливост и да се осигури създаването на жизнеспособна палестинска държава, която ще съжителства с Израел“, подчерта той.

Във връзка с това руският външен министър констатира, че без решаването на този въпрос „е трудно да си представим какво може да гарантира траен мир за палестинците и евреите, а и за всички други народи в Близкия изток“.