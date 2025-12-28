Трима души бяха убити на протести в Сирия

Трима души бяха убити днес, след като на протестите в Сирия избухна насилие и престрелки, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

В Сирия на няколко пъти избухнаха сблъсъци на религиозна основа след падането от власт на бившия президент Башар Асад през декември 2024 година. Асад е от алауитското малцинство в страната, а начело на настоящето правителство са сунити.

Хиляди алауити се събраха днес в Латакия, за да поискат в Сирия да бъде въведена децентрализирана политическа система и да бъдат освободени хиляди затворници от тяхното малцинство.

Около два часа след началото на протеста прозвучаха изстрели, съобщи репортер на Ройтерс на място. Силите за сигурност след това са произвели изстрели във въздуха и протестът е прераснал в хаос.

В изявление на властите в провинция Латакия се казва, че трима души са били убити, повече от 40 са били ранени. В изявлението не се уточнява дали става въпрос за само за жертви от демонстрацията в Латакия или и от протестите в други градове.

Сирийската държавна агенция САНА съобщи, че един служител на силите за сигурност е бил убит от „въоръжени остатъци от предходния режим в Латакия“. Тя добави, че цивилни и служители на силите за сигурност са били ранени от неизвестни извършители.

Подобен протест през ноември прерасна в сблъсъци с проправителствен контрапротест. Сирийските сили за сигурност тогава откриха огън, за да разпръснат и двата протеста.

Днешният протест бе свикан от алауитския шейх Газал Газал, който живее извън Сирия и ръководи група, наречена Върховен алауитски ислямски съвет в Сирия и диаспората, посочва Асошиейтед Прес. (БТА)