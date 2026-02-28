IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
„Септември“ пречупи ЦСКА в мач от 23-ия кръг на Първа лига

ЦСКА имаше осезаемо игрово превъзходство

28.02.2026 | 19:35 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Розовият сън за ЦСКА приключи, тъй като момчетата на Христо Янев бяха победени от „Септември” в мач от 23-ия кръг на Първа лига.

Звездата на символичните домакини Бертран Фурие откри резултата в 58-ата минута на националния стадион "Васил Левски", а в добавеното време Николас Фонтен удвои и сложи точка на спора.

ЦСКА имаше осезаемо игрово превъзходство (19:7 удара и 65% владеене на топката), но не успя да пречупи смелия си опонент, пише gol.bg.

ЦСКА е четвърти в таблицата с 40 точки и пропусна златна възможност да се изравни по точки с шампиона „Лудогорец”. 13-ия „Септември” събра 21 пункта и изпревари „Спартак” Варна в битката на дъното.

ЦСКА Септември футбол
