Наистина ли Китай тества ядрени оръжия?

Някои предполагат, че администрацията на Тръмп повдига обвиненията като основание САЩ да възобновят собствените си експерименти. Администрацията на Тръмп обвини Китай в тайно тестване на ядрено оръжие през 2020 г. Групата, която наблюдава ядрените опити по целия свят, Организацията за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО), казва, че не може да потвърди, че тестът действително е извършен. Китай отхвърли обвиненията, наричайки ги изкривяване на ядрената си политика.

Вместо да третира това като техническо несъгласие, което международните институции трябва да разрешат, администрацията на Тръмп изглежда използва тези твърдения, за да настоява за рестартиране на ядрените опити на САЩ „на равноправна основа“. Миналия октомври президентът Тръмп обяви, че е инструктирал Пентагона да „започне да тества нашите ядрени оръжия“.

Това е опасен път. САЩ се въздържат от ядрени опити от 1992 г. Русия (тогава Съветският съюз) обяви своя мораториум през 1991 г. Китай последва примера им през 1996 г., подписвайки Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО) малко след това. Нарушаването на тази дългогодишна норма, основана на необосновани твърдения, може да предизвика нова вълна от ядрени детонации, без да реши нищо.

Ако американските власти наистина вярват, че Китай е нарушил мораториума върху ядрените тестове, подходящият отговор е прост: представете проверими доказателства на общността на ДВЗЯО и настоявайте за по-строги мерки за проверка. Хвърлянето на обвинения без проверими доказателства е начинът, по който държавите се стремят към ескалация, пише за Responsible Statecraft Павел Девяткин, нерезидентен сътрудник в Института Куинси и старши сътрудник в Арктическия институт.

По-рано този месец заместник-държавният секретар Томас ДиНано заяви, че САЩ смятат, че Китай е извършил „производителни“ ядрени експлозивни тестове, включително един на 22 юни 2020 г. на полигона Лоп Нур в северозападен Китай.

Миналата седмица помощник-държавният секретар Кристофър Йеу даде повече подробности. Той посочи сеизмичен сигнал в 09:18 UTC, твърдейки, че е по-скоро като експлозия, отколкото земетресение или минна дейност. Американски служители също обвиниха Китай, че използва „разделяне“, което е техника за опит да се скрие сеизмичният подпис на тест.

Администрацията също отправи подобни обвинения срещу Русия, но обвиненията срещу Китай са по-конкретни, като посочват дата, място и метод.

Времето тук е от значение.

Тези твърдения се появиха същата седмица, в която изтече Новият СТАРТ, оставяйки САЩ и Русия без обвързващи ограничения за стратегически оръжия за първи път от десетилетия. Държавният секретар Марко Рубио твърди, че двустранните рамки между САЩ и Русия вече са „остарели“ и че Китай трябва да бъде включен във всяко бъдещо споразумение, въпреки факта, че китайският арсенал е много по-малък от руските и американските запаси. Соченето с пръст към Китай за тайни тестове удобно подкрепя този наратив и дава на САЩ прикритие да се откажат от собствената си сдържаност.

Според съобщенията, американското разузнаване е оценило, че този предполагаем тест е част от по-широка китайска кампания за разработване на ново поколение ядрени оръжия, включително тактически ядрени оръжия с ниска мощност.

Обвинението на администрацията противоречи на твърденията на централния технически орган в света за откриване на тестове на ядрени експлозиви.

Изпълнителният секретар на ОДПЗЯО Робърт Флойд обясни, че за въпросната дата системата за мониторинг на организацията „не е открила никакво събитие, съответстващо на характеристиките на експлозия при тест на ядрено оръжие по това време“ и че последващият подробен анализ не е променил това заключение.

Сензорите на ОДПЗЯО са регистрирали две малки сеизмични събития с интервал от 12 секунди в посочения час и дата, но те са били твърде слаби, за да се считат за вероятни ядрени експлозии (прагът на системата е около 500 тона тротил). С наличните данни ОДПЗЯО заяви, че не може уверено да каже какво е причинило събитията.

Флойд посочи какво липсва: най-силните инструменти за проверка на ОДПЗЯО, включително инспекции на място с кратко предизвестие, могат да бъдат активирани само след влизане на договора в сила. САЩ са подписали ДВЗЯО, но никога не са го ратифицирали. Китай също не го е правил. Русия го е подписала и ратифицирала, но по-късно се е оттеглила.

Норвежката NORSAR, независима институция за сеизмичен мониторинг, също провери данните и стигна до подобно заключение. Тя откри малко събитие по същото време, но заяви, че „не може да потвърди или опровергае ядрен опит“ от наличните сеизмични данни и че събитието може да е било малко природно земетресение.

Накратко, ние сме на прага на възобновяване на ядрените опити, въпреки че публичните технически данни не могат да разрешат въпроса, а инструментите за проверка не са налични, защото договорът, който ги е създал, не е в сила.

Ако Вашингтон наистина има силни аргументи, че Китай е тествал ядрено оръжие, той трябва да мобилизира международната подкрепа, за да държи Пекин отговорен. Ако доказателствата не са достатъчно солидни, за да бъдат споделени, те не са достатъчно солидни, за да се прекъснат десетилетия на ограничаване на ядрените опити.

Има ясни стъпки напред. САЩ, Китай и Русия трябва да ратифицират ДВЗЯО, за да може светът действително да използва инструментите за проверка, предназначени за ситуации точно като тази.

С предстоящата Конференция за преглед на Договора за неразпространение на ядрени оръжия през април, Вашингтон би могъл да настоява за политическа декларация от петте основни ядрени държави (САЩ, Русия, Китай, Франция и Обединеното кралство), потвърждаваща мораториума върху ядрените опити. Американските представители вече се срещат с делегации от тези страни за преговори за контрол върху ядрените оръжия. Потвърждаването на забраната за ядрени опити би дало на САЩ моралното право да изискват откритост от другите.

Срещата на върха Тръмп-Си в началото на април представлява друга възможност. Ако САЩ искат Китай на масата за преговори по контрол над оръжията, те трябва да пристигнат в Пекин с конкретни предложения за проверка, а не просто с обвиняване, което убива доверието, още преди да започнат преговорите. Това са тесни прозорци, в които САЩ могат да водят проверката и намаляването на риска.