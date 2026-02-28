Георг Георгиев: Гарантиране безопасността на посолството ни в Техеран

Ескалацията на напрежението в Близкия изток е тревожен сигнал, че дипломатическите усилия Иран да бъде принуден да се откаже от ядрената си програма, не дават успех. Това написа във Фейсбук Георг Георгиев, бивш външен министър, относно ескалацията на напрежението в Близкия изток.

„Като държава в отлични отношения с всички страни в региона, България винаги е насърчавала търсенето на мирни решения. Надяваме се, че такова ще бъде намерено и сега. Важно обаче да се подчертае е, че Иран трябва да се върне към договореностите и категорично да прекрати обогатяването на уран за военни цели.

В национален план, призовавам правителството да вземе незабавни мерки за гарантиране безопасността на служителите в българското посолство в Техеран.

Също така да се свърже с българските граждани, намиращи се на територията на ислямската република, и да им предложи съдействие да напуснат страната по най- бързия и сигурен начин, веднага след като обстановката позволява това.

Напомням, че по време на 12-дневната война, кабинетът "Желязков" разработи стриктни протоколи за реакция в сходна ситуация”, написа още Георгиев.