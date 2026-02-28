IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 80

Георг Георгиев: Гарантиране безопасността на посолството ни в Техеран

България винаги е насърчавала търсенето на мирни решения

28.02.2026 | 19:20 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ескалацията на напрежението в Близкия изток е тревожен сигнал, че дипломатическите усилия Иран да бъде принуден да се откаже от ядрената си програма, не дават успех. Това написа във Фейсбук Георг Георгиев, бивш външен министър, относно ескалацията на напрежението в Близкия изток.

 „Като държава в отлични отношения с всички страни в региона, България винаги е насърчавала търсенето на мирни решения. Надяваме се, че такова ще бъде намерено и сега. Важно обаче да се подчертае е, че Иран трябва да се върне към договореностите и категорично да прекрати обогатяването на уран за военни цели.

Свързани статии

В национален план, призовавам правителството да вземе незабавни мерки за гарантиране безопасността на служителите в българското посолство в Техеран.

Също така да се свърже с българските граждани, намиращи се на територията на ислямската република, и да им предложи съдействие да напуснат страната по най- бързия и сигурен начин, веднага след като обстановката позволява това.

Напомням, че по време на 12-дневната война, кабинетът "Желязков" разработи стриктни протоколи за реакция в сходна ситуация”, написа още Георгиев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иран САЩ ескалация Георг Георгиев
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem