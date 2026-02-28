Илияна Йотова: Опасността от ескалация застрашава целия Близък изток

Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток”, се казва в позиция на държавния глава Илияна Йотова.

„Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН", каза още Йотова.

Свързани статии Израелски удари отнеха живота на министъра на отбраната на Иран и командира на гвардията

Тя подчертава, че в зависимост от развитието на обстановката ще предприема действия съгласно законите на Република България.