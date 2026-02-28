IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Илияна Йотова: Опасността от ескалация застрашава целия Близък изток

В зависимост от развитието на обстановката ще предприема действия

28.02.2026 | 19:30 ч. Обновена: 28.02.2026 | 19:30 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток”, се казва в позиция на държавния глава Илияна Йотова.

„Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН", каза още Йотова.

Тя подчертава, че в зависимост от развитието на обстановката ще предприема действия съгласно законите на Република България.

Илияна Йотова президент Иран Близък изток
