Военните действия стопираха футбола в Израел – Краев и Стоянов чакат евакуация

Военната ескалация в Близкия изток през последните часове доведе до временно спиране на футболното първенство на Израел. В елитната дивизия на страната се състезават и двама българи – Андриан Краев от Апоел Тел Авив и Йоан Стоянов от Апоел Беер Шева.

По информация на местните медии чуждестранните футболисти в първенството ще бъдат евакуирани през южния граничен пункт с Йордания. Очаква се сред тях да бъде и Краев, който е част от националния отбор на България. Според израелския канал Sport 5 клубният автобус на Апоел (Тел Авив) е събрал чуждестранните играчи и членове на щаба, заедно със заместник-директора Ерез Нааман, за да ги изведе от страната през съседна държава.

По-рано днес военновъздушните сили на Израел и САЩ нанесоха удари по цели в Иран, а впоследствие бяха регистрирани ответни атаки към територията на Израел и американски бази в региона. Съобщава се за попадения в различни райони на страната./БГНЕС