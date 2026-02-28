IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Военните действия стопираха футбола в Израел – Краев и Стоянов чакат евакуация

Клубният автобус на Апоел (Тел Авив) е събрал чуждестранните играчи

28.02.2026 | 19:35 ч.
Военната ескалация в Близкия изток през последните часове доведе до временно спиране на футболното първенство на Израел. В елитната дивизия на страната се състезават и двама българи – Андриан Краев от Апоел Тел Авив и Йоан Стоянов от Апоел Беер Шева.

По информация на местните медии чуждестранните футболисти в първенството ще бъдат евакуирани през южния граничен пункт с Йордания. Очаква се сред тях да бъде и Краев, който е част от националния отбор на България. Според израелския канал Sport 5 клубният автобус на Апоел (Тел Авив) е събрал чуждестранните играчи и членове на щаба, заедно със заместник-директора Ерез Нааман, за да ги изведе от страната през съседна държава.

По-рано днес военновъздушните сили на Израел и САЩ нанесоха удари по цели в Иран, а впоследствие бяха регистрирани ответни атаки към територията на Израел и американски бази в региона. Съобщава се за попадения в различни райони на страната./БГНЕС

Иран Израел ескалация футбол евакуация
