IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Нетаняху ще се срещне с Тръмп във Флорида за важни преговори за Газа

Прекратяването на огъня в Газа е едно от основните постижения на Тръмп

29.12.2025 | 09:26 ч. Обновена: 29.12.2025 | 14:57 ч. 0
Reuters

Reuters

След като прие украинския президент Володимир Зеленски за нова фаза от преговори за постигането на мир в Украйна, на президента Тръмп днес му предстои нова ключова среща в резиденцията Мар-а-Лаго. Той ще приеме израелският премиер Бенямин Нетаняху за важни преговори, свързани с Газа.

Тръмп, който заяви, че Нетаняху е поискал преговорите, а според съобщенията е нетърпелив да обяви - още през януари - палестинско технократско правителство за Газа и разполагането на международни стабилизационни сили, пише AFP.

Двамата лидери ще се срещнат в 13:00 ч. (18:00 GMT), съобщи Белият дом.

Говорителката на израелското правителство Шош Бедросян заяви, че Нетаняху ще обсъди втората фаза, която включва гарантиране, че "Хамас е разоръжен, а Газа е демилитаризирана“.

Нетаняху ще се опита да насочи фокуса към Иран по време на петата си среща в Съединените щати с Тръмп тази година, на фона на съобщенията, че ще настоява за още американски удари по ядрената програма на Техеран.

Свързани статии

Нетаняху също така ще повдигне въпроса за "опасността, която Иран представлява не само за региона на Близкия изток, но и за Съединените щати“, каза Бедросян, преди да отлети с израелския премиер.

Визитата на Нетаняху е кулминацията на няколкото трескави дни на международна дипломация в Палм Бийч, където Тръмп беше домакин на украинския си колега Володимир Зеленски в неделя за разговори за прекратяване на руската инвазия.

Прекратяването на огъня в Газа през октомври е едно от основните постижения на първата година след завръщането на Тръмп на власт, но неговата администрация и регионалните посредници искат да запазят инерцията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Бенямин Нетаняху среща на върха Доналд Тръмп Газа преговори Хамас Иран
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem