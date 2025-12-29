Брижит Бардо ще бъде погребана в гробището в Сен Тропе

Френската кинозвезда Брижит Бардо ще бъде погребана в гробището на брега на морето в южния град Сен Тропе.

Това съобщиха от местното кметство, без да уточняват дата, предаде АФП и "Le Figaro". В същото гробище са погребани и родителите на актрисата. Според източник, близък до случая, близките на световната звезда, се намират във Вар, за да подготвят погребението.

Бардо, актриса, превърнала се в активист за правата на животните, почина на 28 декември на 91-годишна възраст.

Тя изразила желание да бъде погребана в градината си с обикновен дървен кръст, който да маркира гроба ѝ. Имотът "Ла Мадраг" тя придобива в края на 50-те години, имот който става толкова митичен, колкото и тя самата. Именно в тази „рибарска къща, оставена в автентичния ѝ вид“, както самата тя я е определяла, Брижит Бардо е починала в неделя сутринта на 91 години, до съпруга си Бернар д’Ормал.

„Предпочитам да почивам там, отколкото в гробището на Сен-Тропе, където една тълпа от задници би могла да повреди гроба на родителите и на бабите и дядовците ми“, казваше тя пред Le Monde през 2018 г.

Актрисата е участвала в 56 филма, преди да сложи край на кариерата си през 1973 г. и да се посвети на защитата на животните.