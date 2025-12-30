IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия е мобилизирала 135 000 войници в есенната кампания

Те са имали право да избират да служат в различни видове въоръжени сили

30.12.2025 | 09:12 ч.
Есенната мобилизация за военна служба в Русия за 2025 г. приключи, 135 хиляди граждани бяха изпратени да я преминат, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от ТАСС.

„Есенната мобилизация на граждани за военна служба за 2025 г. приключи. В съответствие с указ на президента на Руската федерация от 29 септември 2025 г. № 690 през есента на тази година за военна служба във въоръжените сили на Руската федерация и други войски и военни формирования са призовани и изпратени 135 хиляди души“, се казва в изявлението.

От министерството отбелязаха, че както и при предишните набори, младите хора са имали право да избират да служат в различни видове въоръжени сили и родове войски, като се вземат предвид състоянието на здравето им и резултатите от професионалния психологически подбор.

„Повечето наборни военнослужещи са записани в учебни съединения и военни части, където ще усвоят съвременна военна техника и ще получат военноотчетна специалност. Особено внимание е обърнато на окомплектоването на научни и научно-производствени подразделения, както и на спортни роти. Към научните и научно-производствени подразделения бяха насочени 680 души, а към спортните роти – 240 новобранци от състава на националните отбори по олимпийски спортове“, според същия източник.

За осигуряване на военните превози са били използвани 17 полета на самолети на въоръжените сили, 104 полета на гражданската авиация, 13 военни ешелона, пътнически влакове, както и автомобилен транспорт на военни части.

„Наборните военнослужещи, изслужили определения срок на военна служба, са своевременно уволнени и изпратени до местата си на пребиваване“, отбелязва още министерството. /БТА

Тагове:

Русия наборници 135 000 войска
