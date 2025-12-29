Зеленски отрече Украйна да е опитала да убие Путин: Типични руски лъжи

Украинският президент Володимир Зеленски напълно отрече обвинението, че Украйна е опитала да атакува резиденцията на руския президент Владимир Путин.
"Русия изфабрикува цялата история, за да отклони общественото внимание от собствените си атаки срещу Украйна", заяви украинският лидер в публикация в социалните мрежи.
"Русия отново е в това положение, използвайки опасна реторика, за да подкопае всички постижения на съвместните ни дипломатически усилия с екипа на президента Тръмп. Продължаваме да работим заедно, за да сближим мира", допълни той. "Тази предполагаема история за"„атака срещу резиденцията" е пълна измислица, предназначена да оправдае по-нататъшни атаки срещу Украйна, включително Киев, както и отказа на Русия да предприеме необходимите стъпки за прекратяване на войната. Типични руски лъжи. Нещо повече, руснаците вече са атакували Киев в миналото, включително сградата на Министерския съвет. Украйна не предприема мерки, които могат да подкопаят дипломацията. Напротив, Русия винаги предприема такива мерки. Това е една от многото разлики между нас. (...) Не можем да позволим на Русия да подкопава усилията за постигане на траен мир."
Реакцията на Зеленски идва след като Сергей Лавров обвини Украйна, че се е опитала да убие Владимир Путин. По думите му 91 дрона са били изпратени по резиденцията на руския президент в Новгородска област.
Всички те са били свалени.