Путин се е оплакал на Тръмп заради дроновете по резиденцията му, той бил шокиран

Кремъл твърди, че Владимир Путин е информирал президента на САЩ Доналд Тръмп за атаката с дрон в телефонния им разговор днес и че това ще доведе до промяна в позицията на Русия по мирно споразумение.

Путин е казал на Тръмп, че все още иска да работи със САЩ по мирно споразумение, но атаката е наложила преразглеждане на позицията им, заяви съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков.

По думите му Тръмп бил шокиран, когато Путин му разказал за атаката, след това повтори, че Путин е казал на Тръмп, че позицията на Русия ще бъде"„преразгледана" по редица позиции.

"Това беше заявено много ясно", заяви Ушаков.

По-рано днес външният министър на Русия Сергей Лавров заяви, че резиденцията на Путин в Новгородска област е била атакувана с 91 дрона, всички от които са били свалени.

Украйна вече определи предполагаемата атака като "фалшива" и "лъжа", като Зеленски заяви, че Русия е излязла с тази история, за да подкопае работата между САЩ и Украйна по споразумение за прекратяване на войната.

"Руските манипулации относно предполагаемия "опит за атака срещу резиденцията на Путин" са изфабрикувани само по една причина: да се създаде претекст и фалшиво оправдание за по-нататъшни атаки на Русия срещу Украйна, както и да се подкопае и възпрепятства мирният процес. Обичайна руска тактика: обвинете другата страна в това, което правите или планирате сами", това написа в X украинският външен министър Андрий Сибиха

"Първо, Русия вече е ударила сградата на украинското правителство тази година. Второ, Украйна нанася удари само по легитимни военни цели на руска територия – в отговор на руските удари срещу Украйна. Трето, Русия е агресорът, а Украйна е страната, която е била нападната и се защитава съгласно член 51 от Устава на ООН. Не може да има фалшиво еквивалентно положение между агресора и страната, която се защитава", допълни той и призова:

$Призоваваме света да осъди провокативните руски изявления, насочени към провал на конструктивния мирен процес. Украйна остава ангажирана с мирните усилия, водени от Съединените щати, с участието на европейски партньори.$