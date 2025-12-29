Тръмп за атаката над резиденцията на Путин: Бях много ядосан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп кометира обвиненията на Русия, че украинците са атакували резиденцията на Владимир Путин в Новгородска област с дронове, казвайки, че "не му харесва".

На въпрос на журналист относно атаката Тръмп отговори:

"Не ми харесва. Не е добре. Чух за това тази сутрин... Президентът Путин ми каза за това... Той каза, че е бил нападнат, а това не е добре. Едно е да се защитаваш, защото те се защитават. Друго е да атакуваш къщата му. Не е подходящият момент да правиш нищо от това... Бях много ядосан за това."

Американският президент призна, че е "възможно" твърдението да е лъжа и подобна атака да не се е случила, след което добави, че "президентът Путин ми каза тази сутрин, че атаката се е случила".

Коментарите са първите изявления на Тръмп по темата, откакто руският външен министър Сергей Лавров обвини Украйна, че е изстреляла 91 дрона с голям обсег към резиденцията на президента Путин в Новгородска област снощи.

"Току-що чух за това, но не знам нищо. Би било жалко. Няма да е добре", каза той пред репортери преди среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в курорта му Мар-а-Лаго във Флорида.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в понеделник, че Русия лъже в обвиненията си, че Украйна се е опитала да удари резиденцията му.

"Руснаците сега измислиха очевидно невярна история за предполагаемо нападение срещу резиденцията на руския диктатор, за да имат извинение да продължат атаките си срещу Украйна", написа Зеленски в своя Telegram канал.

Той определи изявленията на руския външен министър като "опасни твърдения", насочени към "подкопаване на напредъка", постигнат от украинския и американския преговарящ екип за прекратяване на руско-украинската война.