Млади и привлекателни AI момичета промотират излизането на Полша от ЕС

Генерирани от изкуствен интелект видеоклипове, промотиращи излизането на Полша от Европейския съюз, се появиха в социалните медии на полски език, в които участват несъществуващи, привлекателни млади жени, застъпващи се за "Polexit“.

Един акаунт в TikTok, наречен "Prawilne Polki“, публикува съдържание, показващо жени, облечени в тениски с полски знамена и патриотични символи, съобщи европейският аналитичен колектив Res Futura. Съдържанието е насочено към аудитории на възраст от 15 до 25 години.

"Искам Polexit, защото искам свобода на избор, дори и да е по-скъпо. Не помня Полша преди Европейския съюз, но чувствам, че тогава беше по-полска", се казва в един от видеоклиповете, пише Euronews.

"Когато говоря за Polexit, чувам: "всяване на паника“, "катастрофа“, "краят на света“. Винаги една и съща схема. Никакви разговори за това кой всъщност решава вместо нас и защо. Може би е крайно време да започнем да говорим за това спокойно", се казва в друг видеоклип.

Някои видеоклипове изглеждаха автентични, докато други показваха ясни признаци на използване на изкуствен интелект, с десинхронизирано зрение и звук.

"Записите всъщност са генерирани с помощта на инструмент за генеративен изкуствен интелект. Те изобщо не са с добро качество“, каза пред Euronews Александра Войтович, старши анализатор по нови технологии и дигитализация в Полския институт за международни отношения.

"Prawilne Polki"?!

Na ruskich zawsze można liczyć. Zapomnieli przetłumaczyć "prawilne" https://t.co/UqKWxN79e4 — Jarosław Urbaniak (@PoselUrbaniak) December 28, 2025

"Ако ги погледнете за известно време, можете да видите, че израженията на лицето са неясни, фразите, изричани от героите в записите, не са напълно естествени", добави тя.

"Профилът "Prawilne_Polki“ е премахнат, но е възможно да се появят подобни акаунти", каза Войтович.

"Засега не е ясно кой стои зад съдържанието. В момента има няколко групи, които провеждат различни кампании с помощта на изкуствен интелект“, каза Войтович, който от години изследва онлайн дезинформацията.

"Ефектът на хидра“ в действие

Подобно съдържание в YouTube имитира новинарски услуги, използвайки синтетични гласове или гласове, комбинирани с генерирани лица, повтаряйки проруски наративи, включително твърдения, че изборите са били манипулирани или украинците крадат, каза Войтович.

"От интервютата, които проведох, изглежда, че този маниер на изкуствен интелект, който до голяма степен е очевиден, досаден, очевиден за определена аудитория, е напълно незабележим“, каза Войтович.

Акаунтът беше блокиран след сигнали от организации и индивидуални потребители. Войтович каза, че TikTok вече може по-добре да открива дезинформационно съдържание за потенциалното напускане на Полша от ЕС. При търсене на "Polexit“ платформата показва предупреждение за дезинформация.

"В TikTok е съвсем типично, че ако се появи подобно действие, има "ефект на Хидра“. Когато тези профили бъдат докладвани, може да се появят няколко нови“, разясни Войтович.

"Сега техните създатели знаят много добре, че това е неефективно, че не си струва да ги публикуват отново, когато има пълен интерес към феномена, защото ще бъдат изтрити.“

Войтович очерта два възможни сценария: или операцията тества реакции, или участниците в дезинформацията започнаха да създават акаунти, за да стартират кампания, която бързо беше открита. "Следователно те ще преминат в нелегалност и ще се върнат в бъдеще.“

Защо млади и красиви жени?

"Съдържанието е насочено специално към млади жени", на мнение е Войтович и добави: "Имаме такава тенденция, когато става въпрос за крайната десница, че младите момичета са таргет. И кой по-добре може да се хареса на младите жени, ако не други млади жени. Виждаме явления в социалните медии като движението на традиционните съпруги. Има много от това в САЩ, но си проправя път и в Полша".

По време на президентската кампания в Полша множество генерирани от ИИ видеоклипове убедиха жените да гласуват за десни кандидати Славомир Менцен от Конфедерацията или Карол Навроцки, подкрепени от партията "Право и справедливост“ или ПиС.

"Тази група очевидно е много важна, тя може да бъде фундаментален вектор на политическа промяна. Не е случайно, че именно жените изиграха толкова важна роля през 2023 г.“, каза Войтович, визирайки парламентарните избори, на които ПиС загуби властта след осем години.