Русия и САЩ: Москва ще предостави доказателства за предполагаем удар срещу Путин

Русия заяви, че е извлекла и декодирала файл от украински дрон, свален по-рано тази седмица, който според нея показва, че е бил насочен към резиденцията на руския президент, и че ще предаде съответната информация на Съединените щати, предава Ройтерс.

В понеделник Москва обвини Киев, че се е опитал да нанесе удар по резиденцията на президента Владимир Путин в северната руска област Новгород с 91 дрона с дълъг обсег на действие. Тя заяви, че Русия ще преразгледа позицията си в текущите преговори със САЩ за прекратяване на войната в Украйна.

Украйна и западните страни оспориха версията на Русия за предполагаемия опит за удар.

В изявление, публикувано в Telegram в четвъртък, руското министерство на отбраната заяви:

„Декриптирането на маршрутните данни разкри, че крайната цел на украинската дронова атака на 29 декември 2025 г. е била съоръжение в резиденцията на руския президент в региона Новгород. Тези материали ще бъдат предадени на американската страна по установените канали“, добави министерството.

The Wall Street Journal съобщи в сряда, че американски служители по националната сигурност са установили, че Украйна не е набелязала Путин или някоя от резиденциите му като цел на атаката с дронове. Reuters не можа да потвърди веднага тази информация.

Американският президент Доналд Тръмп първоначално изрази съчувствие към руските обвинения,

като в понеделник заяви пред репортери, че Путин го е информирал за предполагаемия инцидент и че е „много ядосан“ от него.

До сряда Тръмп изглеждаше по-скептичен, като сподели в социалните медии редакционна статия на New York Post, в която Русия се обвинява, че блокира мира в Украйна.

Украйна отрече да е извършила такава атака и описа обвинението като част от руска дезинформационна кампания, целяща да вкара клин между Киев и Вашингтон след срещата през уикенда между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски.