Нефтена рафинерия в Орск е обект на нова украинска атака с дрон

В района са задействани сигнали за възушна тревога

11.11.2025 | 18:08 ч. 3
EPA/БГНЕС

Група украински дронове атакуваха нефтопреработвателната компания "Орскнефтеоргсинтез“ в Орск, Русия, съобщава Укринформ.

Поне един дрон е бил насочен към ПАО "Орскнефтеоргсинтез“ в Орск, Оренбургска област. Местните власти обявиха заплаха от дронове, затваряйки летищата в Орск и Оренбург. Сирени за въздушна тревога бяха включени и в Новотроицк, Оренбургска област.

Руското министерство на отбраната съобщи за свалянето на един дрон. Към момента на публикуване на доклада местните власти не бяха коментирали последствията от удара с дрон.

През октомври Орската нефтопреработвателна рафинерия отново беше атакувана.

"Орскнефтеоргсинтез“ е една от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Русия, разположена в Орск, Оренбургска област. Тя е част от холдинга ForteInvest, собственост на групата "Сафмар“ на Михаил Гуцериев.

Рафинерията е пусната в експлоатация през 1935 г. и преработва предимно петрол от находища в Западен Сибир. Капацитетът ѝ за преработка е около шест милиона тона петрол годишно. Предприятието произвежда широка гама от продукти, включително бензин, дизелово гориво, мазут, битум, авиационен керосин и други нефтопродукти.

Орската нефтопреработвателна рафинерия играе важна роля в снабдяването с нефтопродукти на Урал и Поволжието, като част от продукцията ѝ се изнася.

