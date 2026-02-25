IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Елеонора Митрофанова прие на среща представители на ПП АБВ

Енергийната инфраструктура в Черноморския регион беше основна тема

25.02.2026 | 15:42 ч. 29
ПРЕСЦЕНТЪР НА ПП АБВ

Председателят на ПП АБВ Румен Петков и Георги Стамболиев проведоха работна среща с Н. Пр. посланика на Руската федерация в Република България Елеонора Митрофанова.

По време на разговора бяха обсъдени въпроси, свързани с регионалната сигурност и енергийната инфраструктура в Черноморския регион. Румен Петков изрази сериозна загриженост във връзка с предупреждения за възможни терористични атаки срещу газопроводите “Турски поток“ и “Син поток“, преминаващи по дъното на Черно море. По думите му евентуален подобен акт би имал тежки последици както за газопреносната система в региона, така и за околната среда.

Беше засегната и  информацията, че Великобритания и Франция работят по снабдяването на Украйна с атомно оръжие. Петков подчерта, че евентуалното реализиране на подобен сценарий и използването на такъв тип въоръжение биха довели до непредвидими и катастрофални последици за европейската и глобалната сигурност.

Като отделна тема бе обсъдена и отправената от представители на ПП АБВ молба за предоставяне на достъп до руски имперски архиви. В навечерието на значими годишнини, свързани с Априлското въстание и Руско-турската освободителна война, бе изразено желание българската страна да получи архивни документи от съответния исторически период, които да допринесат за по-задълбочено и документално изследване на събитията, довели до Освобождението на България.

В хода на разговора беше обсъдена и възможността за съвместно посещение на Паметника на свободата на връх Шипка в навечерието на националния празник – 3 март, се казва още в съобщението на партията.

Елеонора Митрофанова Русия посланик АБВ Румен Петков черноморски регион
