13-годишната дъщеря на Ким Чен Ун стана директор на ядрените оръжия на Северна Корея

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е назначил 13-годишната си дъщеря Ким Джу-е да отговаря за ядрените сили на страната, съобщи The Chosun Daily, позовавайки се на южнокорейското разузнаване.

Според разузнавателните служби Ким Джу-е заема длъжността "генерален директор на ракетната програма на Северна Корея". В тази си роля тя е присъствала на конгреса на Корейската работническа партия, който се проведе през февруари.

13-годишната дъщеря на севернокорейския лидер съобщава, че получава доклади от генерали и очевидно им дава инструкции, пише Meduza, позовавайки се на южнокорейското издание.

Chosun Daily добавя, че Ким Джу-е редовно се появява публично с баща си, включително посещава тестови центрове и наблюдава тестове. Източници на изданието в южнокорейските разузнавателни агенции предполагат, че тя е представена като наследник на Ким Чен Ун.

По-конкретно, разузнавателните служби вече са регистрирали случаи, в които дъщерята на севернокорейския лидер е изразявала мнението си по определени политически въпроси. Севернокорейските власти са публикували много малко информация за семейството на Ким Чен Ун. Смята се, че той има двама други сина, включително по-големия брат на Ким Джу-ае, Ким Джонг-джу, който е роден през 2010 г.