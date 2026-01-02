САЩ призова американците да напуснат незабавно Русия, какво предстои?

Държавният департамент поднови предупреждението си за отказ от пътуване в Русия.

Съществуващото предупреждение за пътуване е подновено без редакции, а Държавният департамент посочва множество високи рискове, свързани с тероризъм, неправомерно задържане и „произволно прилагане на местните закони“, предаде близката до Доналд Тръмп телевизия „Фокс нюз“.

Препоръката идва на фона на ескалацията на близо четиригодишната война между Русия и Украйна. Властите в САЩ имат ограничени възможности да помагат на американците, след като посолството в Москва намали персонала си, а консулствата в Русия преустановиха дейността си, отбелязва Държавният департамент.

„Американските граждани в Русия трябва да напуснат незабавно. Руските служители често разпитват и заплашват американски граждани без причина“, пише в документа. В предупреждението се казва още, че има прецедент руските служби за сигурност да арестуват американци по фалшиви обвинения.

„Те са им отказвали /на американците, бел. ред./ справедливо отношение и са ги осъждали без достоверни доказателства“, подчертават от департамента. На пътуващите също така е било казано да преразгледат внасянето на електронни устройства в страната. Трябва да се приеме, че всички електронни комуникации и устройства се наблюдават.

Поради санкциите американските дебитни и кредитни карти вече не работят в Русия и „изпращането на електронни парични преводи от Съединените щати към Русия е почти невъзможно“, се казва в предупреждението. В него пише, че туристите, които решат да посетят Русия, трябва „да бъдат готови за възможността за задържане за неизвестен период от време“. „Излезте от всички акаунти в социалните медии и не влизайте в профилите си в социалните медии, докато сте в Русия“, се казва още в предупреждението. „Подгответе завещание и посочете подходящи застрахователни бенефициенти или пълномощно.“

Съгласно военното положение властите в Москва могат да въвеждат полицейски час, да конфискуват имущество, да ограничават движението, да задържат чужденци, да преместват насилствено жители и да ограничават публичните събирания. „Руските власти са разпитвали, задържали и арестували хора за „действия срещу интересите на Русия“, се казва в съобщението.