Сервитьор с бенгалски огън взривил бара в Швейцария

Сервитьор с бенгалски огън е подпалил пожара в бара в швейцарския курорт Кран Монтана, съобщи "Дейли мейл".

Свидетелка разказва, че сервитьорът се е качил на раменете на свой колега и танцувайки неволно е доближил бенгалския огън до тавана на заведението.

Поне 40 са загиналите, а над 100 души са ранени по последна информация.

Последвал е взрив около 1:30 ч. местно време. Сред загиналите има и чуждестранни туристи. Оцелял при пожара разказва пред френската телевизия BFM, че първо таванът се е запалил.

"Стълбището към изхода беше прекалено тясно. Имаше огромно струпване на хора. Успяхме да се измъкнем на косъм", разказва друга жена, която е била в бара.

Полицията потвърди, че е имало голямо струпване на хора, които са се опитвали да се измъкнат през единственото стълбище. /24 часа