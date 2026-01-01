IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сервитьор с бенгалски огън взривил бара в Швейцария

При пожара загинаха най-малко 40 души

01.01.2026 | 14:29 ч. 19
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Сервитьор с бенгалски огън е подпалил пожара в бара в швейцарския курорт Кран Монтана, съобщи "Дейли мейл". 

Свидетелка разказва, че сервитьорът се е качил на раменете на свой колега и танцувайки неволно е доближил бенгалския огън до тавана на заведението. 

Поне 40 са загиналите, а над 100 души са ранени по последна информация. 

Последвал е взрив около 1:30 ч. местно време. Сред загиналите има и чуждестранни туристи. Оцелял при пожара разказва пред френската телевизия BFM, че първо таванът се е запалил. 

"Стълбището към изхода беше прекалено тясно. Имаше огромно струпване на хора. Успяхме да се измъкнем на косъм", разказва друга жена, която е била в бара. 

Полицията потвърди, че е имало голямо струпване на хора, които са се опитвали да се измъкнат през единственото стълбище. /24 часа

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

сервитьор бенгалски огън кран монтана жертви
