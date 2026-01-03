ООН се притеснява за хуманитарната помощ в Газа

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е дълбоко обезпокоен от обявеното от Израел преустановяване на операциите на няколко международни неправителствени организации (НПО) в окупираните палестински територии и призова мярката да бъде отменена, заяви вчера говорител на Гутериш, цитиран от Ройтерс.

"Това изявление бе направено след наложените по-рано ограничения, които вече забавиха влизането в ивицата Газа на критични доставки с храна, медицински и хигиенни материали и средства за подслоняване. Тази огласена наскоро стъпка ще изостри още повече хуманитарната криза, с която се сблъскват палестинците", заяви Стефан Дюжарик.

Тези международни организации "са крайно необходими за оказване на жизненоважна хуманитарна помощ и преустановяването на дейността им заплашва да подкопае крехкия напредък, постигнат по време на примирието" в Газа, подчерта той, цитиран от Франс прес.

В четвъртък Израел потвърди, че забранява достъп до ивицата Газа на 37 големи международни хуманитарни организации, за които твърди, че не са предоставили списък с имената на служителите си, какъвто вече се изисква официално "от съображения за сигурност".

Забраната буди опасения от допълнително забавяне на доставките с помощи в Газа, която е опустошена от двегодишна война и чието население се нуждае спешно от жилища, медицински и други грижи, както и от храна. Тя подсказва също, че Израел иска да упражнява контрол върху палестинските служители, което някои неправителствени организации смятат за незаконно.

Сред споменатите организации са изградили име организации като "Лекари без граници" (MSF), Норвежки съвет за бежанците (NRC), "Кеър" (Care), "Уърлд вижън" (World Vision) и "Оксфам" (Oxfam).

Мярката се прилага официално само в Газа, но някои НПО вече изразиха тревога, че впоследствие тя ще обхване и окупирания Западен бряг, пише БТА.