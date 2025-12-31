САЩ и Израел дават на "Хамас" краен срок за предаване на оръжията

САЩ и Израел се споразумяха да дадат на палестинската ислямистка групировка „Хамас“ срок от два месеца за разоръжаване, предаде ДПА, като се позова на запознат с въпроса източник.

Според източника американският президент Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са се споразумели за това по време на срещата във Флорида в понеделник.

Експертни екипи от двете страни работят „за установяването на ясни, взаимно съгласувани критерии относно това какво би представлявало на практика разоръжаването на „Хамас“, написа вестникът след срещата.

Според публикации в медиите е възможно групировката „Хамас“ да е готова да предаде тежкото си въоръжение, като ракети, но тя иска да запази лекото въоръжение.

Израелски официални представители обаче са обезпокоени, че палестинската групировка би могла да се опита да запази повечето от оръжията и военните способности, с които разполага.

Както Израел, така и САЩ са съгласни, че подобен сценарий би бил неприемлив, написа „Израел Хайом“, като се позова на разговорите между лидерите.

Според изданието Нетаняху е казал на Тръмп, че „Хамас“ все още разполага с около 60 000 автомата „Калашников“ в ивицата Газа. Вестникът добави, че е било постигнато споразумение, че разоръжаването на „Хамас“ и демилитаризацията на Газа ще включва и разрушаването на подземаната система от тунели. Ако това не се случи Израел ще поднови военните си операции срещу групировката.

„Ако „Хамас“ не се разоръжи, каквито очаквания има в Израел, отговорността за следващите стъпки ще се прехвърли обратно към Израел и Израелските сили за отбрана“, пише вестникът.

Освен разоръжаването на „Хамас“ втората фаза на мирния план на Тръмп предвижда изтеглянето на войските на Израел от почти напълно разрушената крайбрежна зона. „Хамас“ обаче все още се противопоставя на исканията за пълно разоръжаване.

Възможността планираните международни стабилизационни сили да поемат процеса по разоръжаване е смятана за изключително малко вероятна, отбелязва БТА.