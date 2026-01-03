IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Чуха се силни експлозии в столицата на Венецуела ВИДЕО

В социалните мрежи се виждат изображения на големи пожари с облаци дим

03.01.2026 | 09:30 ч. Обновена: 03.01.2026 | 09:43 ч.
Най-малко седем експлозии отекнаха днес в столицата на Венецуела - Карас, над която ниско са прелетели самолети, предаде Асошиейтед прес. Взривовете са отекнали около 2:00 ч. след полунощ местно време (8:00 ч. бълг. вр.), уточнява световната агенция.

Хора масово са наизлезли в паника от домовете си на улиците, описва АП.

Ройтерс информира, че южната част на Каракас, включително район близо до голяма военна база, е останала без ток. 

Очевидците, цитирани от Ройтерс, са чули грохот и звук от самолети.

В Каракас се издигат и стълбове от гъст дим. Те се виждат и в района на летище "Карлота".

АП и Ройтерс припомнят, че американският президент Доналд Тръмп многократно заяви, че ще разпореди наземни операции във Венецуела в рамките на плана да се окаже натиск върху президента на южноамериканската страна Николас Мадуро да сдаде властта.

В понеделник, по време на срещата си във Флорида с израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са нанесли удар срещу пристанище във Венецуела, използвано за наркотрафик, пише БТА.

@afshin.ismaeli Reports say the U.S. Air Force is carrying out airstrikes on Caracas, the capital of Venezuela. Multiple explosions heard across the city, with at least 20 locations hit. #venezuela #caracas #usa🇺🇸 #usa #usa_tiktok ♬ original sound - Afshin Ismaeli
Тагове:

венецуела експлозии
