Чуха се силни експлозии в столицата на Венецуела ВИДЕО

Най-малко седем експлозии отекнаха днес в столицата на Венецуела - Карас, над която ниско са прелетели самолети, предаде Асошиейтед прес. Взривовете са отекнали около 2:00 ч. след полунощ местно време (8:00 ч. бълг. вр.), уточнява световната агенция.

Хора масово са наизлезли в паника от домовете си на улиците, описва АП.

Ройтерс информира, че южната част на Каракас, включително район близо до голяма военна база, е останала без ток.

Очевидците, цитирани от Ройтерс, са чули грохот и звук от самолети.

В Каракас се издигат и стълбове от гъст дим. Те се виждат и в района на летище "Карлота".

АП и Ройтерс припомнят, че американският президент Доналд Тръмп многократно заяви, че ще разпореди наземни операции във Венецуела в рамките на плана да се окаже натиск върху президента на южноамериканската страна Николас Мадуро да сдаде властта.

В понеделник, по време на срещата си във Флорида с израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са нанесли удар срещу пристанище във Венецуела, използвано за наркотрафик, пише БТА.