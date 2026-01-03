IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
На протестите в Иран: Загинали са най-малко 10 души

Продължаващите вече седмица протести са най-мащабните за Иран от 2022 г. насам

03.01.2026 | 13:30 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Най-малко десет са вече жертвите на насилието, белязало протестите в Иран заради влошаващата се икономическа ситуация в страната, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на информация на местните власти от днес за още двама убити тази нощ.

Едната от двете нови жертви е загинала тази нощ е в Гом при взрив на граната. Гом е средище на шиити и е на около 130 километра южно от Техеран. Втората жертва от тази нощ е в град Харсин, на около 370 километра югозападно от столицата. Мъжът, който е бил член на доброволческо крило на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) e загинал при нападение едновременно с огнестрелно оръжие и нож.

Новината за още две жертви идва след предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран вчера, че ако Техеран продължава "да убива мирни протестиращи", САЩ "ще се притекат на помощ“, отбелязва АП.

Макар че остава неясно как и дали Тръмп ще се намеси, коментарите му предизвикаха незабавна гневна реакция от страна на висши представители на Иран, сред които секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на ислямската република Али Лариджани.

Продължаващите вече седмица протести са най-мащабните за Иран от 2022 г. насам, когато смъртта на 22-годишната Махса Амини по време на полицейски арест предизвика всенародни брожения, пише БТА.

Иран протести загинали
