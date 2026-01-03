ЕС призовава за сдържаност във Венецуела, заяви дипломат номер едно на ЕС Кая Калас, след като е провела телефонен разговор с американския държавен секретар Марко Рубио, с който е обсъдила ситуацията в латиноамериканската държава, предаде Франс прес.

В съобщение в „Екс“ Калас освен това припомня, че ЕС е оспорвал демократичната легитимност на Николас Мадуро.

„Но при всички обстоятелства принципите на международното право и на Устава на ООН трябва да бъдат спазвани. Ние призоваваме за сдържаност“, написа Калас.

Тя каза, че ЕС следи внимателно ситуацията във Венецуела и че е провела и телефонен разговор с представителя на евроблока в Каракас, пише БТА