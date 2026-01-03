Турция получи американски двигатели за изтребителя KAAN

Турция е получила 10 двигателя GE F110 от американската GE Aerospace, наследник на General Electric, съобщава Kathimerini. Двигателите са критичен компонент за първия местен изтребител на Турция, KAAN, който се разработва от държавната компания Turkish Aerospace Industries (TAI).

Сделката за двигатели се разглежда като значима, тъй като предполага, че Съединените щати са готови да подкрепят турската отбранителна индустрия в момент, когато текат дискусии за евентуалното завръщане на Анкара към програмата за изтребители F-35.

Междувременно Baykar Technologies обяви, че два прототипа на нейния безпилотен самолет Bayraktar Kizilelma с реактивен двигател са извършили полет

в близка формация, използвайки напълно автономни системи, което е важен етап, описан от компанията като първи в авиацията.

Разработката на проекта Kizilelma подчертава силния фокус на Турция върху износа на отбранителна техника, като се очаква безпилотни летателни апарати като Kizilelma да се конкурират за дял от развиващия се пазар на така наречените „лоялни пилоти“, предназначени да летят във формация редом с пилотирани изтребители.

Kizilelma е проектирана да действа и от турския военноморски кораб TCG Anadolu – десант с дронове, предназначен да проектира мощта на Анкара отвъд Източното Средиземноморие.