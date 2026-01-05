ЕК: Събитията във Венецуела дават възможност за демократичен преход

Събитията във Венецуела от последните дни създават възможност за демократичен преход, оглавен от венецуелския народ. Това заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Той уточни, че върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас е разговаряла по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио по тези теми. Международното право трябва да бъде спазвано и призоваваме всички към това, добави говорителят. Рано е за правна оценка на първите събития, каза той. По неговите думи управлението на Венецуела трябва да бъде определено от венецуелския народ.

Досега диктаторът Николас Мадуро нямаше легитимността на демократично избран президент, призовавахме за мирен преход към демокрация, а сега призоваваме Венецуела да тръгне към изхода от днешната криза. Едмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо поведоха миналата година венецуелците към урните, милиони граждани гласуваха за промяна със значително мнозинство според данните, с които разполагаме, каза говорителят. Той настоя Гонсалес и Мачадо да бъдат включени в разговорите за бъдещото управление на Венецуела.

(кор. на БТА Николай Желязков)