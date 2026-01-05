Тръмп иска петрола, операцията във Венецуела е изпълнено обещание

Операцията на САЩ във Венецуела, която протече за 4 часа и завърши с ареста на президента Николас Мадуро, предизвика много полюсни реакци, но всъщност е изпълнено предизборно обещание на Доналд Тръмп.

"Виждаме целенасочена стратегия на Съединените щати. Тръмп беше казал в предизборната си кампания, че ще отстрани президента Мадуро и това е още едно изпълнено обещание. Има диалог с вицепрезидента Делси Родригес и ѝ поставят условия. В момента САЩ не залагат на цялостна промяна на режима във Венецуела, каза пред Bulgaria ON AIR бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев.

"В пресконференцията си Тръмп използва думата "петрол" 20 пъти. Определено той играе голяма роля. Венецуела има залежи на петрол толкова, колкото са на Саудитска Арабия и САЩ взети заедно. Става въпрос и за унищожаване на влиянието на Русия и Китай в Латинска Америка. 80% от износа на петрол на Венецуела е бил към Китай", допълни той.

Според него може да се стигне до гражданска война, особено със завръщащите се венецуелци, напуснали заради режима на Мадуро.

"САЩ искат да изкоренят един човек, който подпомагаше наркотрафика, но беше и един от най-големите поддръжници на режима в Иран, беше му подарен палестински шал за подкрепата му към "Хамас" и "Хизбула". Близките му отношения с Китай и Русия - всичко това е стратегията на Тръмп за контрол", обясни Керемедчиев.

Той припомни, че режимът на Мадуро е изгонил 8 млн. души.

