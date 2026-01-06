САЩ разшириха списъка на страните, от чиито граждани се иска до $15 000 за виза

Администрацията на Доналд Тръмп добави още седем държави към списъка на страните, чиито граждани трябва да внесат парична гаранция до 15 000 долара, за да кандидатстват за виза за влизане в САЩ, съобщи Асошиейтед прес.

Така държавите в този списък вече са 13, като всички без две са африкански. Това на практика прави процеса по получаване на американска виза финансово недостъпен за много хора.

Миналата седмица Държавният департамент включи в списъка си Бутан, Ботсвана, Централноафриканската република, Гвинея, Гвинея-Бисау, Намибия и Туркменистан. Според съобщение на сайта на Департамента мерките са влезли в сила на 1 януари.

Това е поредна стъпка на администрацията на Тръмп за затягане на условията за влизане в САЩ. Те включват задължителни интервюта за всички кандидати за визи, както и изискване за предоставяне на историята на профилите им в социалните мрежи за години назад, заедно с подробна информация за техните пътувания и местоживеене, както и тези на семействата им.

Американските власти защитават изискването за парична гаранция в размер между 5000 и 15 000 долара като твърдят, че тя е ефективен инструмент за предотвратяване на престоя след изтичане на визата от граждани на засегнатите държави.

Внасянето на гаранцията не означава автоматично одобрение на визата. Сумата обаче се възстановява, ако визата бъде отказана или ако притежателят ѝ докаже, че е спазил всички условия на визовия режим.

В списъка през август и октомври миналата година бяха включени Мавритания, Сао Томе и Принсипи, Танзания, Гамбия, Малави и Замбия. /БТА