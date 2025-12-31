IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 84

Зеленски: Тази година бе възможна благодарение на украинските защитници

Той отправи поздравленията си във Facebook

31.12.2025 | 21:07 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави украинците с настъпващата Нова година.

Зеленски отправи поздравленията си във Facebook, съобщава агенция Укринформ.

"Още една година отминава, белязана от много усилия, отдаденост и упоритост, от принципността и ежедневните усилия на украинците", написа Зеленски.

Свързани статии

Според него тази година беше възможна благодарение на украинските защитници – тези, които се бориха не само за Украйна, но и за всички, които ценят свободата и достойнството.

"Заедно вървим напред с това, което ни дава сили: опит и памет, думите за принадлежност, надежда и вяра. Носим със себе си способността за колективни действия и нашата човечност – това, което устоява на всички препятствия. Вярваме в мира, борим се за него и работим, за да го постигнем. Честита Нова година, скъпи украинци!", каза Зеленски.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Зеленски нова година Украйна Русия
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem