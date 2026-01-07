Украйна засилва ПВО: Киев с две нови батареи "Пейтриът"

Батериите "Пейтриът" са добре дошло допълнение към арсенала на Украйна, но истинското предизвикателство е осигуряването на стабилно снабдяване с ракети.

Киев потвърди на Нова година, че е разположил две допълнителни ракетни системи земя-въздух MIM-104 "Пейтриът" на неразкрити места в Украйна. Членката на НАТО Германия предостави двете произведени в САЩ батареи за противовъздушна отбрана.

"Особено ценим доставката на двете обещани системи "Пейтриът", каза украинският министър на отбраната Денис Шмигал пред репортери миналия месец, отбелязвайки, че ракетните системи се използват активно за защита на украинските градове и критична инфраструктура.

Доставката на "Пейтриът" вероятно е била добре дошъл "коледен подарък", тъй като Киев е призовавал партньорите си за помощ след месеци на удари с дронове и ракети, извършвани от руските сили по градовете, енергийните съоръжения и друга гражданска инфраструктура на Украйна, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Украинските власти приписват на MIM-104 успешното противодействие на някои от най-модерните оръжия на Кремъл, по-специално на хиперзвуковите ракети Х-47М2 „Кинжал“ и 3М22 „Циркон“ (Циркон). Ракетите могат да достигнат скорости до 10 Маха (16 000 км/ч) и 9 Маха (11 000 км/ч), което според руските военни ги прави особено трудни за противодействие. Киев обаче твърди, че е успешно прихванал и двете ракети със системата „Пейтриът“. Това доведе до спекулации, че хиперзвуковите ракети на Русия не са оправдали очакванията.

Относно ракетната система MIM-104 „Пейтриът“

Разработена през 70-те години на миналия век за противодействие на съветски ракети, MIM-104 „Пейтриът“ е мобилна система за прехващане на ракети земя-въздух (ЗРК). Платформата с голям обсег, подходяща за всякакви метеорологични условия и всякаква височина е повече от едно цяло. В доклада „Ракетна заплаха“ на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) се обяснява, че всяка „батарея „Пейтриът“ включва радарна система, система за контрол на атаката, генератор на енергия и други помощни превозни средства“, както и „няколко станции за изстрелване“.

От въвеждането си преди повече от четири десетилетия, системата Patriot е непрекъснато обновявана, включително усъвършенстваните си въздушни ракети-прехващачи и високопроизводителни радарни системи.

Въпреки че е проектирана за използване срещу съветски балистични ракети, MIM-104 придобива слава по време на войната в Персийския залив, с твърденията за атака срещу над 40 иракски ракети Scud. Съвсем наскоро Украйна използва системата „Пейтриът“, за да свали руски балистични ракети, включително въздушно изстрелваната Х-47М2 Кинжал и вертикално изстрелваната 3M22 Циркон.

Приблизително 1100 системи за противовъздушна отбрана MIM-104 „Пейтриът“ са произведени за американските военни, като допълнителни 200 са изнесени за съюзнически и партньорски държави, включително Германия, Израел, Япония и Южна Корея.

Произведени са над 10 000 ракети „Пейтриът“, но както показаха сраженията в Близкия изток, боеприпасите могат да се изразходват с тревожна скорост. Преди руската инвазия в Украйна, около 500 прехващача PAC-3 се произвеждаха всяка година, което означава, че американските и съюзническите им военни могат да използват около 1,5 ракети на ден и да имат достатъчно, за да ги попълнят. Десетки от ракетите обаче могат да бъдат изстреляни по време на атаки с дронове и ракети, като тези, насочени към Украйна или Израел, бързо изпреварвайки производството. В резултат на това се полагат усилия за увеличаване на производството на PAC-3 до 650 бройки или повече.

Украйна получава и други коледни подаръци от НАТО

В допълнение към батареите „Пейтриът“, Украйна получи системи IRIS-T, NASAMS и SAMP/T през празниците, което ще подпомогне допълнително усилията ѝ за прихващане на крилати и балистични ракети. Германия предостави системи за противовъздушна отбрана Gepard и Skynex, които са доказали своята ефективност в противодействието на руски дронове, включително тези, произведени в Иран.

Продължаващият конфликт ще навлезе в петата си година на 24 февруари – по-дълъг от „Великата отечествена война“, руското и историческо украинско наименование на Източния фронт на Втората световна война, воден от 1941 до 1945 г. Въпреки усилията на САЩ да посредничат за мир, войната не изглежда да е по-близо до края си.